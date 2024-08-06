奧運凝聚台灣人的心！　「全家聚在客廳最長時間」

記者陳俊宏／綜合報導

巴黎奧運進入第11天賽程，ICU醫師陳志金表示，奧運期間，「是我們一家人聚在客廳最長的時間」，感謝你們在深夜裡凝聚了所有台灣人的心。

陳志金在臉書說，「台灣隊贏了，我們一起歡呼。台灣隊輸了，我們一起難過。特別是麟洋最後這三場，太座根本沒辦法好好坐下來看，一直站在電視機前面踱來踱去。」

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▲▼麟洋配替中華代表團在巴黎奧運勇奪首金。（圖／中華奧會提供）



陳志金指出，「感謝你們讓我們看到台灣運動員拼搏的精神，感謝你們在深夜裡凝聚了所有台灣人的心。深夜裡，重複看著各地傳來一段段勝利歡呼的影片，感動莫名，太太太精彩了！」

陳志金提到，這金牌要是在馬來西亞，首相就會宣布今天是國定假日，李洋、王齊麟就會被封「拿督」了！

陳志金表示，以前大家都說，人們只會記得第一名，沒有人會記得第二名，感謝你們讓大家也沒忘記，第二名就是中國，而且是連續兩屆。

麟洋配不負眾望，以21比17、18比21、21比19，力克世界第1中國組合梁偉鏗、王昶，順利完成金牌衛冕2連霸，也是史上首對在羽球男雙完成2連霸的傳奇組合，更為中華代表團在巴黎奧運勇奪首金。

▲▼許多國人熬夜替麟洋配金牌戰加油。（圖／中華奧會提供）

