建立正確完整親水素養及能力　台東 「安全玩水」還有2場

▲親子歡樂共學實作「安全玩水」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

天氣炎熱，民眾都想玩水清涼一夏，但是「安全玩水」絕對是涼夏戲水必備，臺東縣政府攜手中央海洋委員會，近年持續推廣水域遊憩安全親子體驗，暑假期間舉行親子歡樂共學實作「安全玩水」1天，建立正確完整親水素養及能力，讓大小朋友在專業教練帶領下，FUN心玩水，親子一起學好、做滿「防溺自救」各種技能。目前水域安全親子體驗僅剩最後2場的少量名額(24日週六場、25日周日場，地點都在臺東縣議會游泳池)，民眾報名要快，請搜尋「台東觀光旅遊網」報名參加。



臺東縣政府表示，目前在蘭嶼、綠島也正開辦各項水域安全專業訓練課程(9月1日至5日蘭嶼、9月7日綠島)，歡迎水域遊憩業者或想加強水域安全能力的民眾至綠島安檢所、蘭嶼開元安檢所，索取報名資料參加；或是綠島課程洽詢0989256390、蘭嶼課程洽詢0972987273。



臺東縣政府交通及觀光發展處指出，縣府積極打造臺東水域安全，連續3年成功爭取海洋委員會補助，辦理一系列水域遊憩安全親子體驗及專業救生員訓練、救護訓練等課程，不只鼓勵民眾從小親水培養安全玩水的素養和能力，更協助水域遊憩業者持續增強專業能力，多元培育運動觀光水域安全人才，今年持續辦理各式救生員訓練、救生員安全講習、SUP丙級教練證照班、BLS基本救命術證照班，從AED、CPR等緊急救護訓練，到近年民眾最愛體驗的專業單項SUP立式划槳教練訓練，都是為了增進並強化臺東水域安全。

歡迎民眾大手牽小手來台東玩水，親自體驗臺東美好的水域，以及綠島、蘭嶼純淨天然的水域聖地。親子體驗報名：請網路搜尋「台東觀光旅遊網」-活動-最新消息-水域安全親子體驗，報名參加。