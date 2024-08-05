　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

建立正確完整親水素養及能力　台東 「安全玩水」還有2場

▲親子歡樂共學實作「安全玩水」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲親子歡樂共學實作「安全玩水」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

天氣炎熱，民眾都想玩水清涼一夏，但是「安全玩水」絕對是涼夏戲水必備，臺東縣政府攜手中央海洋委員會，近年持續推廣水域遊憩安全親子體驗，暑假期間舉行親子歡樂共學實作「安全玩水」1天，建立正確完整親水素養及能力，讓大小朋友在專業教練帶領下，FUN心玩水，親子一起學好、做滿「防溺自救」各種技能。目前水域安全親子體驗僅剩最後2場的少量名額(24日週六場、25日周日場，地點都在臺東縣議會游泳池)，民眾報名要快，請搜尋「台東觀光旅遊網」報名參加。

臺東縣政府表示，目前在蘭嶼、綠島也正開辦各項水域安全專業訓練課程(9月1日至5日蘭嶼、9月7日綠島)，歡迎水域遊憩業者或想加強水域安全能力的民眾至綠島安檢所、蘭嶼開元安檢所，索取報名資料參加；或是綠島課程洽詢0989256390、蘭嶼課程洽詢0972987273。

臺東縣政府交通及觀光發展處指出，縣府積極打造臺東水域安全，連續3年成功爭取海洋委員會補助，辦理一系列水域遊憩安全親子體驗及專業救生員訓練、救護訓練等課程，不只鼓勵民眾從小親水培養安全玩水的素養和能力，更協助水域遊憩業者持續增強專業能力，多元培育運動觀光水域安全人才，今年持續辦理各式救生員訓練、救生員安全講習、SUP丙級教練證照班、BLS基本救命術證照班，從AED、CPR等緊急救護訓練，到近年民眾最愛體驗的專業單項SUP立式划槳教練訓練，都是為了增進並強化臺東水域安全。

歡迎民眾大手牽小手來台東玩水，親自體驗臺東美好的水域，以及綠島、蘭嶼純淨天然的水域聖地。親子體驗報名：請網路搜尋「台東觀光旅遊網」-活動-最新消息-水域安全親子體驗，報名參加。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
烏克蘭「睡美人」跳高正妹　醒來就拿金牌了
麟洋配奧運二連霸　昔日教練大讚：他們成熟很多
LIVE／林郁婷闖奧運「性別遭疑」　國際拳總開記者會說明
A330遇亂流狂晃15秒！KE197「飛機餐灑滿地」
麟洋奪金！　iPhone 15下殺5000
國際拳總緊咬林郁婷！性別風波一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

凱塔雜貨輪污染水域　陳亭妃安排保險公司與漁民進行理賠對話

高球界小新星！花蓮楊喻棠、楊喻丞表現亮眼受關注獲市長表揚

受好評！「台灣好行玉長豐濱線」限定加開　多款套票享優惠

花蓮縣府中元大法會！供奉諸神祭拜好兄弟　庇佑全境平安富足

建立正確完整親水素養及能力　台東 「安全玩水」還有2場

寵愛毛小孩　台東環保局提醒「不隨便不留便」

台東市污水管網延伸部署　未來環境再升級

今年已開出91張告發單　屏東警籲騎士不要騎上人行道

屏東小1男童被媽媽罵「投靠外婆」　高溫下邊走邊哭被警帶回

2024台灣美食展台南館最後一天　黃偉哲化身台南美食最強推廣大使

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

比利時狼犬回娘家見恩人　聞味道認出「撲懷裡撒嬌」

65歲胡瓜挑戰16蹲

溯溪女高中生「被迫下水」溺斃　閨蜜淚訴：在水裡7分鐘多絕望

為「麟洋配」金牌戰加油　上千人擠爆金門體育館

記者問余天「女婿詐騙案」　他當場甩巴掌..余祥銓：會紅！

5比0大勝強勢挺進4強戰　陳念琴：我要的不只銅牌

泫雅降臨大巨蛋..泳裝好辣♥　露屁蛋跳《Bubble Pop!》《RED》

凱塔雜貨輪污染水域　陳亭妃安排保險公司與漁民進行理賠對話

高球界小新星！花蓮楊喻棠、楊喻丞表現亮眼受關注獲市長表揚

受好評！「台灣好行玉長豐濱線」限定加開　多款套票享優惠

花蓮縣府中元大法會！供奉諸神祭拜好兄弟　庇佑全境平安富足

建立正確完整親水素養及能力　台東 「安全玩水」還有2場

寵愛毛小孩　台東環保局提醒「不隨便不留便」

台東市污水管網延伸部署　未來環境再升級

今年已開出91張告發單　屏東警籲騎士不要騎上人行道

屏東小1男童被媽媽罵「投靠外婆」　高溫下邊走邊哭被警帶回

2024台灣美食展台南館最後一天　黃偉哲化身台南美食最強推廣大使

14歲弟初夜「約砲小姐姐」滴綠膿汁！媽陪就醫爆料：是鄰居

宴請2026藍綠白市長熱門人選　侯友宜：很多案不是我任內能完成

麟洋配奧運二連霸　昔日教練大讚：他們成熟很多

侯友宜宴請新北立委！蘇巧慧、黃國昌皆到場　「他」摔跤成焦點

烏克蘭「睡美人」跳高正妹　醒來就拿金牌了

高承睿坦承男團首戰有點放不開　林昀儒讚他「非常有實力」

麟洋奪金嗨到衝出門歡呼下秒出事了！　啦啦隊女神傻眼：樂極生悲

台灣免簽國家-5！外交部：部分非洲國家取消電子簽

愛莉莎莎力推「塔羅牌老師爆3負評」！　被罵翻親上火線道歉了

翁曉玲發文懂精準投放？　林俊憲嗆：兩面手法實在可恥

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

地方熱門新聞

夫妻感情糾紛　先生帶人砸店

巴黎奧運羽球金牌戰登場黃偉哲與民眾看轉播加油

自募拚外交　台澳國際交流原鄉圓夢

協助重整家園淹水50公分以上台南加碼到1.5萬元補助！

男女機車騎上國道一號被國道警攔獲舉發移置

桃園月眉濕地生態豐富　白鼻心家族現蹤跡

暑假必遊行程　「放假囉！來慈湖」浪漫登場

科大生靠這計畫畢業轉正職還有獎金拿

小1童被媽媽罵出走　邊走邊哭被警帶回

志工夫妻檔15年無間斷服務溫暖守護愛心令人感動

嘉義市棒球場中職首戰　台鋼雄鷹對戰統一獅

桃園暑期成年禮營隊　報名倒數

農曆七月鬼門開　新北推環保普度紙錢集中焚燒

麟洋配奪金牌！雲林工程行發500份雞排

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙

聽到了！王齊麟金牌戰脫口「靠北啊」全笑翻

敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

王昶3局都在笑　萬人讚：帥又輸得起

麟洋領獎！全場大唱國旗歌感動全台

奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

王齊麟新搭檔是羅嘉翎男友

麟洋配奪金！蔣萬安宣布大放送

鬼門開！3顏色衣服不要穿　6大禁忌一次看懂

李洋比賽為何一直講話？

麟洋配奪金！女友曝金牌自拍照　王齊麟1圖回應結婚

奧運羽球男雙大合照　李洋逗笑大馬選手

麥當勞應援奧運！「5萬份大麥克買1送1」明天開搶

王昶「到底在笑啥？」　真實原因曝光

狂賀麟洋配奪金！超商咖啡買2送2優惠齊發

更多

最夯影音

更多

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

比利時狼犬回娘家見恩人　聞味道認出「撲懷裡撒嬌」

65歲胡瓜挑戰16蹲

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面