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國際拳總緊咬林郁婷性別風波一次看懂　網紅揭背後國際政治鬥爭

▲▼台灣女拳王林郁婷挺進巴黎奧運4強。（圖／路透）

▲台灣女拳王林郁婷挺進巴黎奧運4強。（圖／路透）

實習記者歐承翰／台北報導

台灣拳擊女將林郁婷成功闖入4強，確定替我國奪下一面獎牌。然而，她去年世錦賽遭國際拳總（IBA）以「性別生理指數異常」取消資格，陷入性別風波，IBA更將在台灣時間今（5日）晚7點召開記者會說明，而國際奧會（IOC）為此多次發聲力挺林郁婷，確定她具參賽資格。對此，國際新聞知識型網紅敏迪今天也在臉書還原事件的來龍去脈，更揭示背後的國際鬥爭。

敏迪指出，上週台灣莫名成了奧運新聞的國際焦點，就是從 J.K. 羅琳於社群平台分享英國媒體《衛報》報導，兩位女性拳擊選手之前被世錦賽拔掉資格，其中一位就是台灣選手林郁婷。對此，敏迪分析，這一切不只是關乎台灣選手，也不只是體育新聞，而是國際奧委會和「俄羅斯」的鬥爭。

回顧去年世錦賽，敏迪說，林郁婷在銅牌戰中戰勝對手，比賽剛結束，林和教練就被主辦單位遞上一份文件，要林簽名，若是簽了，銅牌會被取消，不簽的結果也相同。林郁婷因為「性別生化指數異常」，被拔掉參賽資格，銅牌也就沒了。

敏迪強調，這個「性別生化指數」，並非國際常見的檢驗方式，世錦賽的主辦單位IBA則說，他們是用另一種「更公正，但需保密」的檢驗方式，判斷林郁婷不符資格。然而，至今IBA仍未公開當年的檢驗的標準和方式。

「如果一個人去年檢驗不過，今年應該也不會過吧？那為什麼林郁婷還能比奧運呢？」敏迪解釋，今年奧運的拳擊項目不是IBA主辦，而是奧會自行籌組「奧運拳擊小組（PBU）」舉辦，雙方踩死標準不同，在奧運的標準下，林是可以參賽的。

敏迪也揭示了「奧委會和俄羅斯的神秘衝突」，她說，在過去，IBA 主辦全世界大大小小的拳擊比賽，國際奧委會也承認 IBA 的地位，讓他們協助舉辦奧運的拳擊項目。但是在 2019 年，這段關係開始變質，國際奧委會認為，IBA的管理有問題，且發生一系列的評審醜聞。

而2020年IBA新任主席克列姆列夫（Umar Kremlev）讓事情更佳嚴峻，他是俄羅斯拳擊協會理事長，敏迪認為，IOC並非仇恨俄羅斯和IBA漸行漸遠，因為2020還沒爆發烏俄戰爭，而是當時克列姆列夫刻意將IBA的業務都轉到俄羅斯，且惡意暫停烏克蘭在 IBA 的資格。更明顯的是，克列姆列夫竟然讓俄羅斯國有天然氣公司成為 IBA 的「唯一贊助商」。一系列的操作，加上原本就為人詬病的管理不善等問題，IOC決定從 IBA 手中拿回奧運拳擊賽的舉辦權，改成由他們自己籌組「奧運拳擊小組 PBU」承辦。

敏迪認為，IBA本身就具有諸多爭議，林郁婷的檢驗僅是其中之一，這就是為什麼IOC在面對大家質疑兩位選手的參賽權時，肯定地回答說，「這兩名運動員是 IBA 武斷裁決的受害者，這種做法與良好治理背道而馳」、「這些攻擊都是出於政治動機，是完全不可接受的。」奧委會的回答就是基於她所解釋的內容。

敏迪也補充說明，克列姆列夫去年跟隨俄羅斯總統普丁出訪中國，也曾咒罵本屆奧運是「肛交奧運」，他和國際奧委會的關係越來越糟，糟到開始對奧委會主席巴赫口出惡言的地步。上週他就在社群平台上發了一隻英文字幕的影片，說巴赫是邪惡的惡魔，要巴赫立刻辭職。

此外，敏迪提到「媒體識讀」，大家都認為有公信力的媒體就沒問題，但是就連《衛報》頗具盛名的媒體，都會隱隱放入記者的個人意見。她也說，知道大家這幾天都為林郁婷抱不平，心情很不好，她也是如此，所以才想辦法釐清事情的來龍去脈整理給大家，這樣在對國外的人說明時，才會知道問題在哪，如何解釋。

最後，敏迪喊話，林郁婷加油，台灣選手加油。我們知道什麼是事實，我們不會被別人的不懷好意打倒。

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國際拳總緊咬林郁婷！性別風波一次看懂

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