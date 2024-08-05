屏東小1男童被媽媽罵「投靠外婆」　高溫下邊走邊哭被警帶回

▲內埔警分局龍泉派出所將男童送返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

就讀小一的男童，遭母親責罵負氣離家，計畫投靠10公里的外婆，內埔警分局員警執行巡邏勤務，看他頂著高溫邊走邊哭泣，上前關懷，得知原因，帶回派出所安撫，取得他信任，查出身分帶他返家，讓男童母頻頻道謝。

內埔警分局龍泉派出所員警於8月4日12至14時擔服巡邏勤務，巡邏中見一名男童獨自邊走邊哭泣，於是上前關心問候，經警方了解男童就讀小學一年級，因不滿母親管教與責備，遂負氣離家出走，打算要從龍泉市區徒步至麟洛市場投靠外婆。

警方得知原因，將他帶回派出所後，提供其茶水充飢，安撫其情緒並循循善誘勸導他，免得家人擔憂，取得他信任後，再將其送返家與家人團聚。

他的母親看到員警將他平安送回家時喜極而泣，並頻頻道謝表示感激，員警化身雙方溝通之橋梁，協助母子重修舊好，並叮嚀男童千萬不可再離家出走讓家人擔心難過！

內埔分局長郭譯隆對於同仁執勤時充分發揮關懷幼童之精神表示讚許，並提醒家長注意，正逢暑假期間，應多留意學童身心健康，遠離危害與預防偏差行為發生，如遇到疑似走失兒童時，可撥打110報案請求警方協助，共同守護孩童之成長。