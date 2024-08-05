對抗菜價飆漲！專家教菜籃族聰明採買　多樣化烹調術

▲海帶、木耳等耐放蔬菜，煮湯、炒菜都方便。（圖／記者楊智雯攝，下同）

記者楊智雯／綜合報導

凱米颱風重創國內蔬菜產區，菜價衝到5年新高，北農祭出13種平價蔬菜清單，也創下史上平價蔬菜最多品項紀錄，再貴也還是得吃，但如何吃得飽，又不讓荷包受損，菜價變高的選購也要轉個彎，購買食材選擇耐放型，能做多樣化的料理。

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▲根莖類食物很適合煮成咖哩。

耐放又平價的食物推薦

根莖類食物：地瓜、芋頭、馬鈴薯、洋蔥、胡蘿蔔、南瓜等。

菇類、海帶類：金針菇、袖珍菇、美人菇等菇類，以及黑木耳、白木耳。

瓜類、豆類：小黃瓜、竹筍、四季豆、青椒、芽菜等

菜價太高每天都在為晚餐傷腦筋？別擔心！知名營養師李婉萍為你帶來一系列簡單又營養的家常料理，讓你輕鬆變身廚房達人！

營養師李婉萍指出，選擇適當的食材組合可以大幅提升料理的營養價值，平價的冬瓜、海帶配排骨煮個湯，暖身又飽足；牛蒡可以煮成牛蒡茶或是煮湯都很不錯；別小看海帶，涼拌一下，撒上些許白芝麻，淋點油，瞬間變身高CP值的美味配菜，還能一舉兩得攝取到油脂和堅果的營養。

▲將木耳、豆腐絲、紅蘿蔔絲做成涼拌菜就是高CP值的配菜。

木耳和菇類則可以搭配豬肉片一起炒，口感層次豐富，蛋白質和纖維一次滿足，最後，如果你覺得以上都還是太麻煩，最終極的作法是可以煮成火鍋！洋蔥、菇類（金針菇、鴻禧菇、美白菇等）通通下鍋，簡單、美味又營養，絕對是忙碌生活中的救星。

