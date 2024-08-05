菜價漲！桃園展開聯合稽查　「蔬菜冷藏滾動式倉儲釋出計畫」啟動

▲菜價漲！桃園啟動聯合稽查。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

凱米颱風造成中南部蔬菜產地受創，全台蔬菜價格也跟著大幅波動。隨著中元節將近，民眾對食材需求增加，桃園市政府農業局緊盯近日蔬菜交易價格，本週末2日（8/3、8/4）會同經濟發展局、衛生局及消保官等兵分多路針對桃園傳統市場、各大賣場展開聯合稽查，視察蔬菜價格及供應狀況，避免哄抬菜價。

另外，為因應桃園果菜批發市場近幾日供貨量大幅減少，菜價波動於8月3日已達近期高點，平均蔬菜價格每公斤42.4元，農業局亦啟動「蔬菜冷藏滾動式倉儲計畫」，釋出冷藏蔬菜以供應市場所需。

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市府農業局長陳冠義4日表示，蔬菜冷藏滾動式倉儲計畫是為因應蔬菜生產因天災受損時，導致蔬菜供應量不足，配合市場狀況調配釋出，補充市場貨源；採出陳入新滾動方式儲存蔬菜，避免蔬菜因長期冷藏而產生劣變。整體評估當季蔬菜漲幅及供貨情況後，滾動式調整釋出冷藏蔬菜。



目前桃園市政府仍持續緊盯菜價波動狀況，並呼籲業者勿囤積食材，趁機哄抬價格。依據農產品市場交易法規定，農產品之交易不得壟斷、操縱價格或故意變更質量，謀取不正當利益，違反者可處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。