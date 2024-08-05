陸23歲富二代日本開豪車狂飆！噴飛「削頂卡車」　無辜駕駛亡

記者王佩翊／編譯

中國籍23歲男子苟云帆在日本留學念研究所，然而他1日卻駕駛著豪車在神奈川縣內狂飆，隨後在一個十字路口突然失控，衝撞上分隔島後，噴飛到對向車道，當場將對向車道的卡車「削頂」，導致卡車司機死亡。該名中國籍男子目前已被依危險駕駛致死嫌疑逮捕。有目擊民眾也指出，事發當下，嫌犯獨自一人坐在路邊，絲毫沒有要幫忙救助卡車司機的意思。

來自中國的23歲長髮男子苟云帆1日下午2時40分在神奈川縣海老名市開著黑色名車沿路狂飆，隨後失控撞上對向車道的卡車，導致57歲卡車司機北村太一死亡。

▲卡車慘遭削頂，司機送院搶救後仍不治身亡。（圖／X／@santarovette）

根據行車紀錄器所拍攝到事故瞬間畫面，苟男所駕駛的黑色轎車先是越過中央分隔島，下秒直接撞上正在行駛中的卡車，當場將卡車削頂，車輛碎片瞬間噴飛散落，黑色轎車隨後則旋轉消失在鏡頭中。

從事故現場附近的監視器畫面可以看到，黑色轎車先是以極高速從內線車道駛入路口，隨後直接噴飛到對向車道。受到撞擊的卡車車頭嚴重損壞，車頂掀翻破裂，方向盤也嚴重變形。

卡車司機北村太一被送往醫院搶救後仍不治身亡，而肇事的中國籍男子苟云帆則僅受輕傷。目擊者稱，苟云帆事後坐在路邊，神情低落，但是絲毫沒有協助進行救援活動。