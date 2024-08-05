陸23歲富二代日本開豪車狂飆！噴飛「削頂卡車」　無辜駕駛亡

記者王佩翊／編譯
中國籍23歲男子苟云帆在日本留學念研究所，然而他1日卻駕駛著豪車在神奈川縣內狂飆，隨後在一個十字路口突然失控，衝撞上分隔島後，噴飛到對向車道，當場將對向車道的卡車「削頂」，導致卡車司機死亡。該名中國籍男子目前已被依危險駕駛致死嫌疑逮捕。有目擊民眾也指出，事發當下，嫌犯獨自一人坐在路邊，絲毫沒有要幫忙救助卡車司機的意思。
來自中國的23歲長髮男子苟云帆1日下午2時40分在神奈川縣海老名市開著黑色名車沿路狂飆，隨後失控撞上對向車道的卡車，導致57歲卡車司機北村太一死亡。
▲卡車慘遭削頂，司機送院搶救後仍不治身亡。（圖／X／@santarovette）
根據行車紀錄器所拍攝到事故瞬間畫面，苟男所駕駛的黑色轎車先是越過中央分隔島，下秒直接撞上正在行駛中的卡車，當場將卡車削頂，車輛碎片瞬間噴飛散落，黑色轎車隨後則旋轉消失在鏡頭中。
從事故現場附近的監視器畫面可以看到，黑色轎車先是以極高速從內線車道駛入路口，隨後直接噴飛到對向車道。受到撞擊的卡車車頭嚴重損壞，車頂掀翻破裂，方向盤也嚴重變形。
卡車司機北村太一被送往醫院搶救後仍不治身亡，而肇事的中國籍男子苟云帆則僅受輕傷。目擊者稱，苟云帆事後坐在路邊，神情低落，但是絲毫沒有協助進行救援活動。
危険な運転でトラック運転手を死亡させた中国籍の大学院生は逮捕されたか pic.twitter.com/C560jaTKKb— ゆるふわ怪電波☆埼玉 (@yuruhuwa_kdenpa) August 4, 2024
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