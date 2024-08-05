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曾躲地牢躲砲彈　烏克蘭22歲跳高女神「勇奪奧運金牌」

▲▼烏克蘭22歲「跳高女神」馬胡奇克（Yaroslava Mahuchikh）4日奪得巴黎奧運金牌，也是烏克蘭本屆的第一枚金牌。（圖／路透）

▲烏克蘭「跳高女神」馬胡奇克4日奪得巴黎奧運金牌，也是烏克蘭本屆的第一枚金牌。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭22歲「跳高女神」馬胡奇克（Yaroslava Mahuchikh）4日奪得巴黎奧運金牌，也是烏克蘭本屆的第一枚金牌。她因為戰火被迫逃離家園，一度藏身地牢躲避砲彈，輾轉前往塞爾維亞與德國等地，但仍不曾放棄奧運夢想，如今終於圓夢。

《美聯社》等外媒報導，馬胡奇克上月才在巴黎鑽石聯賽（Diamond League Paris）創下2.1公尺的世界紀錄，4日又在巴黎奧運跳出2公尺奪金。她獲得冠軍之後，披著烏克蘭國旗奔跑，在法蘭西體育場獲得滿場掌聲。

儘管戰爭依然持續中，俄羅斯飛彈及火箭砲持續攻擊電網，烏克蘭4日電力供應正常，至少16萬人仍在YouTube觀看比賽。

▲▼烏克蘭22歲「跳高女神」馬胡奇克（Yaroslava Mahuchikh）4日奪得巴黎奧運金牌，也是烏克蘭本屆的第一枚金牌。（圖／路透）

▲▼烏克蘭22歲「跳高女神」馬胡奇克（Yaroslava Mahuchikh）4日奪得巴黎奧運金牌，也是烏克蘭本屆的第一枚金牌。（圖／路透）

馬胡奇克受訪時談到，「將近500名運動員在這場戰爭中喪生。他們永遠不能比賽，永遠無法慶祝，也永遠沒辦法感受這種氛圍了。」她表示，這枚金牌「真的是屬於他們所有人的」。

馬胡奇克來自烏克蘭第聶伯（Dnipro），當地居民約100萬人，距離戰爭前線僅約100公里。俄羅斯入侵時，她盡可能把所有東西塞入車內，然後迅速離開小鎮，沿途不斷聽見槍聲，有時還可以看到遠處砲彈宛如雨點般落下。

儘管被迫流亡海外，馬胡奇克依然持續不懈地精進自己，除了今年巴黎奧運之外，馬胡奇克也曾在2023年世界錦標賽、2022年世界室內錦標賽獲得金牌。

而在4日的巴黎奧運女子跳高項目中，除了馬胡奇克的金牌成就之外，澳洲選手麥克德默特（Nicola McDermott）也跳出了2公尺，但因為挑戰次數較多而列為銀牌。同樣來自烏克蘭的赫拉先科（Iryna Gerashchenko）與澳洲選手帕特森（Eleanor Patterson）則以1.95公尺並列銅牌。
 

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