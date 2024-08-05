Uber Eats砸308億併熊貓　專家點出3隱憂

▲Uber Eats將砸308億併熊貓，消息一出震撼業界。（本刊資料照）



圖文／鏡週刊

今年5月，Uber宣布斥資9.5億美元（約新台幣308億元），由子公司Uber Eats吃下外送龍頭Foodpanda（熊貓）在台所有業務，相關消息一出引發各界關注，上週五（8月2日），《當代法律》雜誌舉辦「Uber eats吃熊貓行不行？」論壇，找來不少專家學者討論相關議題。

今年5月，台灣外送市場被投下一顆震撼彈，Uber宣布斥資9.5億美元（約新台幣308億元），由子公司Uber Eats吃下外送龍頭Foodpanda（熊貓），由於合併後市佔率將一舉飆到80％，被外界質疑有壟斷之嫌，相關消息一出引發各界關注，上週五，《當代法律》雜誌就舉辦「Uber eats吃熊貓行不行？」論壇，找來不少專家學者討論相關議題。

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針對此交易案，國立東華大學助理教授蔣念祖點出三大隱憂，她認為，合併後Uber eats更趨近壟斷、商家可議價的空間更少，未來外送費調整恐怕都是業者說了算，建議此案應該從市場集中度、併購行為對市場是否帶來正面效益，以及合併後是否對市場造成限制競爭、併購方Uber eats未來在市場上的單方效果為何等面向進行審酌。

舉例來說，兩大外送平台合併後，併購方的漲價能力是否因此提高？蔣念祖指出，如果結合後公司握有更大市場力，對於餐廳的議價能力、談判能力更高，可自行訂定對餐廳及消費者決定價格，造成獨大不利結果，利益關係人之權益恐怕會受損。

政大法學院教授王立達也說，Uber Eats吃下Foodpanda後，市場占有率高達8成以上，全聯、家樂福等大型連鎖超市，也是委託這兩家外送，依公平會以往案例，包括義联唐榮案、錢櫃好樂迪案、統一維力案，結合後因市占率接近6成而未獲准，呼籲公平會在審查結合案時，應充分考慮市場壟斷可能帶來的不利影響。

王立達表示，過去兩大外送平台對於消費者、餐廳、外送員，都曾經因漲價而引發討論或裁罰，但以上3類型的顧客，都不具備可和大型外送平台抗衡的力量；另一方面，結合後Foodpanda平台恐不復存在，差異化與創新將因此消失，加上結合後一家獨大、不易競爭，難吸引新業者投入，這些都是主管機關應考量的重點。

中國文化大學法律學系教授王偉霖則建議，公平會應參考國外經驗，維持競爭業者家數，讓外送平台市場保持競爭性。以香港為例，香港外送市場於美團進駐後，因有三家業者在市場競爭，反而使各平台有6成之訂單享有平台優惠，「與其讓foodpanda遭併而消失，不如賣給其他業者，以維持市場至少2家競爭，對市場更有助益。」

資策會科技法律研究所價值拓展中心專案經理鄭嘉逸也有相同看法，他表示，數位市場需要更嚴格執行併購管制，因數位平台具有資料規模龐大及網路效應之特性，扭轉壟斷的難度會越來越高，「倘有其他業者願意去把foodpanda買下來，以維持台灣多家業者競爭，或許是更好的解方。」

看來兩大外送平台合併案，要考量的面相很多，究竟能否順利結合，有待公平會審慎做成一個符合全民利益、人民期待的決定。



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