百億癌症基金錢從哪裡來？88%主張即刻收取加熱菸百億菸捐、10.8%可漲健保費

▲癌症診斷期別決定存活率。（圖／行政院提供）

記者陳弘修／台北報導

為了解民眾對於「提升癌症新藥可及性暨百億癌症新藥基金」籌措財源方式的態度與意向，《ETtoday東森新媒體》於7月30日至8月1日進行即時民調。根據調查結果顯示，有超過88%的民眾認為政府應依法納管加熱菸，即刻收取百億菸捐菸稅，挹注到中央相關政策經費項目。另外，也有10.81%的民眾認為可以從健保費下手，如果錢不夠就全面調漲。

癌症是國人健康的頭號威脅，為落實健康台灣政策，讓台灣癌症死亡在2030年降低三分之一，其中之一的政見為成立癌症新藥基金，在新政府上任後，行政院也加緊腳步進行規劃，不過卻面臨巧婦難為無米之炊的財源問題。

根據衛福部「提升癌症新藥可及性暨百億癌症新藥基金」最新規劃，為加速落實癌症防治，2025年行政院將擴大癌症篩檢預算，由原28億增加至68億，後續再視財源及醫療需求情況，滾動檢討，逐步擴大基金到百億元規模。

對於百億癌症新藥基金財源籌措的方式與管道，也有藍綠立委在質詢時拋出調漲健保費、開徵糖捐或酒捐、企業募款等提問，甚是直指衛福部應加速通過加熱菸審查，立刻開徵上百億菸捐稅收，因為納管加熱菸的《菸害防制法》自去年三月施行以來，加熱菸產品的健康風險評估審查進程陷入停滞。由於市面上無合法的加熱菸產品，法律與市場需求之間的落差讓走私活動猖獗、民眾違法攜帶入關、在國內向黑市或水貨商購買等違法情事不斷傳出，在2017年至2023年間愈演愈烈，菸捐和菸稅徵收上的百億損失也讓政府挨批視而不見。

根據《ETtoday東森新媒體》於7月30日至8月1日進行線上即時調查，對於百億癌症新藥基金的錢從哪裡來，在回答總人數1890人中，有1669人首選政府應依法應依法納管加熱菸，即刻收取百億菸捐菸稅，比例佔88.82%。排名第二的是從健保費下手，有214人認為如果錢不夠就全面調漲健保費，比例佔10.8%。

對於「新增酒捐、糖捐」或是「向企業募款」，根據調查結果，支持者人數前者4人，後者3人，所佔比例分別為0.20%﹑0.15％，顯見這兩種籌措經費的方式，目前並不受到青睞。

根據衛福部與國健署規劃擴大癌症篩檢服務對象與費用，目前所推動的五癌篩檢包括大腸癌、子宮頸癌、乳癌、肺癌、口腔癌，其中，大腸癌、子宮頸癌、口腔癌的篩檢費用將提高。

另外，大腸癌的年齡會下修，從原來的50到74歲改為45到74歲，若有家族史則近一步下修到40到44歲。子宮頸癌目前是30歲以上，也將下修到25歲以上，同時在35、45、65歲都會加入HPV檢測。

乳癌部分，從原來的45到69歲經評估後，往前、往後延伸為40到74歲。肺癌部分，由於過去2年實施成效佳，將從過去的1年30包下修到1年20包，家族史部分也往前延伸5年。胃癌部分，也擴大全國45到74歲。

▼衛福部「提升癌症新藥可及性暨百億癌症新藥基金規劃」方案。（圖／行政院提供）

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