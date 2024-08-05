　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

你發現了嗎「爆紅影集」一定有人罹癌？改寫「韓劇主角的命運」一起翻轉結局

▲▼韓劇,癌症,安達人壽,年輕人,保險,新式癌症療法。（圖／品牌提供）

▲每次都覺得韓劇男女主角罹癌的結局太揪心嗎？安達人壽邀請網友幫他們「翻轉命運」！（圖／品牌提供）

生活中心／綜合報導

你今天追劇了嗎？隨著串流平台愈來愈普及，每天的電視新聞和街頭巷尾都在討論大勢韓劇，韓劇之所以好看就是因為有海量又高潮迭起的「抓馬」，過去就有網友貢獻金句——「韓劇有三寶，癌症、車禍、死不了」，果不其然從最經典的《藍色生死戀》、再到漫改的《和我老公結婚吧》，以及最近爆紅的《淚之女王》，都是完美套用這個公式，而且「流行」的血癌、胃癌到腦癌一個都沒漏掉，讓網友邊追劇邊忍不住揶揄，「韓國是不是每5人就有1人罹癌啊？」

安達人壽小遊戲「這次換你當導演」！
想幫韓劇主角「逃離癌症」原來沒這麼簡單
追韓劇追到沒日沒夜的你，這次不如就來過過導演的癮，看自己能不能「翻轉」韓劇男女主角的命運吧！最貼近年輕人生活的安達人壽，最近又有新創舉，繼上回的眼球遊戲後，這次更推出「韓劇體質翻轉中」，只要依照情境，幫男女主角做出選擇，就能馬上看見角色最後的命運，玩完遊戲還有機會獲得LINE POINTS 30點

然而正當網友竊喜，遊戲選擇看起來相對健康的選項，應該就可以活得長長久久吧？NO、NO、NO，實際「翻牌」時你會發現，就算沒有先天不良、容易罹癌的體質，日常生活中也多得是陷阱！第一題就是最好的驗證，假設你是韓劇中的男女主角，幾乎每天都在努力拼事業，但一天24小時真的不夠用，如果是你的話你會選擇犧牲「睡眠」、「食慾」還是「免疫力」？

▲▼韓劇,癌症,安達人壽,年輕人,保險,新式癌症療法。（圖／Shutterstock）

▲人生就像抽牌或選擇岔路一樣，跟著安達人壽特別設計的小遊戲，終於明白有時計畫往往趕不上身體健康的變化。（圖／Shutterstock）

只能說每一個選項聽起來都好危險，讓網友不禁也回想自己平常的生活習慣，好像時常為了追劇玩遊戲而熬夜，有時為了省錢，三餐也會隨便吃個泡麵麵包餅乾，總之肚子不叫就算了，長久下來營養不足，難怪一忙起來就容易過敏又感冒。小遊戲玩著玩著讓人心頭一驚，就算自己沒有帥如歐巴、美如歐膩，但在真實世界拿著屬於自己的腳本，這些不良的生活習慣和每日置身的生活環境，好像也正把自己一步一步演到變成罹患癌症的韓劇角色！

別以為癌症離自己很遠
罹癌年齡有下降趨勢「安達人壽」幫年輕人多想一步
結束完「韓劇主角」的人生翻轉體驗，還覺得心有餘悸嗎？其實癌症離任何人真的都不遠，全球近年更有罹癌年輕化的趨勢。在台灣，癌症已連續41年居國人十大死因之首，每年約有12.1萬人罹癌、5.2萬人死亡，根據110年統計，每4分19秒就有一人罹癌。

根據衛福部統計資料統計，2022年臺灣有5萬多人不幸因癌症喪失寶貴生命，美國癌症協會在2024年最新的報告也指出(註)，癌症患者有逐漸年輕化的現象，其中15～19歲青少年的發病率持續上升中，50-64歲年齡區間的人群在1995年到2020年間，確診癌症比例從25%上升至30%。安達人壽認為，這些數據都說明了癌症年輕化儼然成為全球性的健康問題，必須提高警覺，及早採取預防措施。

註：引用安達人壽「癌症年輕化加劇！大腸癌成健康殺手，預防動作不可少」文章

▲▼韓劇,癌症,安達人壽,年輕人,保險,新式癌症療法。（圖／Shutterstock）

安達人壽推出「安心抗癌定期保險」，要成為追夢年輕人最強大的後盾。（圖／Shutterstock）

為了成為年輕人的後盾，完美達成談一場難忘戀愛、吃遍各地美食、攻下各大音樂祭、想出國旅遊說走就走等青春夢想 ，安達人壽特別推出「安心抗癌定期保險」，不只將保障範圍細心規劃成初期或輕度、重度、特定重度等3種，癌症治療方式更納入「新式癌症療法」的概念，讓這些治療效果更佳、副作用與侵入性較小、康復速度相對更快的高昂自費醫療，能透過保險的方式，減輕未來的負擔，例如此次納入的重度癌症標靶以及新式的達文西手術，讓保戶可以擁有更優質的醫療選擇。而彈性加保及保證續保的特色能因應醫療科技的進步，更能有效轉嫁未來可能的重大醫療支出。幫未來的自己準備好秘密武器，當命定劇本情節發生時，你準備好翻轉人生結局了嗎？

ET快訊
台股不妙！日股開盤狂殺2千點　東証指數觸發熔斷
李洋謝謝王齊麟：大寶貝我下課了！　現在最期待刮鬍子
幕後／賴清德凌晨親自致電王齊麟、李洋　完整通話內容看這裡
麟洋配奪金　第一時間視訊北車上百位球迷
快訊／王齊麟奪金後首發文：勝利是屬於你們的
麟洋配決戰隱藏優勢　中國隊連出2招拐氣「吃黃牌」萬人嗨謝裁判
父親飛往巴黎見證奪金　李洋BWF「年終賽」可能成最終謝幕賽
敗給林郁婷遭淘汰　保加利亞女拳手雙手比「X」抗議
麟洋配圓滿二連霸　李洋宣告台北羽球公開賽最後一舞

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

眼痠、眼脹還以為只是沒睡飽？網瘋傳「線上測驗」做起來別讓眼睛不開心

別再把症狀當日常！小心眼球危機找上門 「簡單1分鐘互動」揪出你的眼睛過勞指數

Uber Eats砸308億併熊貓　專家點出3隱憂

你發現了嗎「爆紅影集」一定有人罹癌？改寫「韓劇主角的命運」一起翻轉結局

菜價漲！桃園展開聯合稽查　「蔬菜冷藏滾動式倉儲釋出計畫」啟動

麟洋配奪金！　一票喊「沒看直播是對的」原因曝

可能有颱風！　最新生成機率曝

今起雨區擴大　下最多地區曝

麟洋配奧運2連霸！　金門鄉親嗨喊「金牌」狂揮國旗歡慶

Google小彩蛋爽慶「麟洋配」奪金　百萬人狂按洗出一片花束海

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

溯溪女高中生「被迫下水」溺斃　閨蜜淚訴：在水裡7分鐘多絕望

記者問余天「女婿詐騙案」　他當場甩巴掌..余祥銓：會紅！

65歲胡瓜挑戰16蹲

為「麟洋配」金牌戰加油　上千人擠爆金門體育館

5比0大勝強勢挺進4強戰　陳念琴：我要的不只銅牌

「7秒畫線切磚」精準填空　國外達人流利鋪路好療癒

泫雅降臨大巨蛋..泳裝好辣♥　露屁蛋跳《Bubble Pop!》《RED》

Uber Eats砸308億併熊貓　專家點出3隱憂

你發現了嗎「爆紅影集」一定有人罹癌？改寫「韓劇主角的命運」一起翻轉結局

菜價漲！桃園展開聯合稽查　「蔬菜冷藏滾動式倉儲釋出計畫」啟動

麟洋配奪金！　一票喊「沒看直播是對的」原因曝

可能有颱風！　最新生成機率曝

今起雨區擴大　下最多地區曝

麟洋配奧運2連霸！　金門鄉親嗨喊「金牌」狂揮國旗歡慶

Google小彩蛋爽慶「麟洋配」奪金　百萬人狂按洗出一片花束海

為壯陽喝蛇酒30年！他整瓶喝完才知是「塑膠蛇」...慘洗腎還不舉

麟洋配贏了！「奪金瞬間」北車千人歡呼震天　瘋狂鼓掌尖叫

英國13年來最嚴重暴動！群眾縱火破窗　總理警告：讓極右翼後悔

台股不妙！日股開盤狂殺2千點　東証指數觸發熔斷

「日安大樓」800車泡水　住戶怒：早提醒要裝閘門

Uber Eats砸308億併熊貓　專家點出3隱憂

日本男大生「持空氣槍」狂轟JR月台　被逮稱：想看人被射中會怎樣

桃園月眉濕地生態豐富　白鼻心家族現蹤跡

嘉義市棒球場中職一軍例行賽首戰　台鋼雄鷹對戰統一獅

你發現了嗎「爆紅影集」一定有人罹癌？改寫「韓劇主角的命運」一起翻轉結局

《歌舞青春》柴克艾弗隆出意外！「被拖出泳池」急送醫 經紀人證實

王齊麟3度表態結婚！告白陳詩媛「妳願意嗎？」奪金拋1暗示好事近

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

生活熱門新聞

鬼門開！3顏色衣服不要穿　6大禁忌一次看懂

明起低壓帶挾雨彈連下7天　「降雨熱區」曝

「麟洋配」羽球金牌戰　全台1400超商免費看

8月底掰了！LINE「實用1功能」照片影片將消失

溺斃高中生「竟被迫下水」　閨蜜淚：在水裡7分鐘多絕望

麟洋配奪金　北車千人瞬間歡呼震天

戴資穎告別　他悲台灣羽球大時代結束

今起雨區擴大　下最多地區曝

陳念琴IG遭烏茲別克網友「洗版罵GAY」

麟洋配若奪金「驚人獎金曝光」　李洋領比較多

出軌已婚男4年　現世報來了！人妻喊渣：還好我沒離婚

為壯陽喝蛇酒30年！他喝完才知是「塑膠蛇」慘洗腎

Google慶麟洋奪金　百萬人洗出花束海

今年鬼月「最衰4星座」！命理師示警

更多熱門

相關新聞

離婚後「財產剩一半」　保險法專家教戰

離婚後「財產剩一半」　保險法專家教戰

台灣離婚率逐年攀升，已經成為亞洲排名第二高的國家，保險法權威律師指出，民眾需要注意「婚前、婚後」的財產分配，如果隨意將資產放入婚後帳戶，或是保單金流與配偶混合，萬一未來發生離婚，帳戶餘額將被列入「剩餘財產差額分配」，相關資產現金恐怕只剩下一半。

全基因檢測　學者專家憂：投保權益加倍困難

全基因檢測　學者專家憂：投保權益加倍困難

新竹訓練營學員溺斃傳未保險黃偉哲要求注意安全

新竹訓練營學員溺斃傳未保險黃偉哲要求注意安全

早期篩檢揪「肺癌小時候」　醫：存活率有機會達100%

早期篩檢揪「肺癌小時候」　醫：存活率有機會達100%

「2家手搖飲料店」最紅！他驚曝：年輕人都喝

「2家手搖飲料店」最紅！他驚曝：年輕人都喝

關鍵字：

韓劇癌症安達人壽年輕人保險新式癌症療法

讀者迴響

熱門新聞

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙

麟洋領獎！全場大唱國旗歌感動全台

奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

麟洋配奪金！蔣萬安宣布大放送

麟洋配7連勝奪金　李洋揭親吻球場主因

鬼門開！3顏色衣服不要穿　6大禁忌一次看懂

狂賀麟洋配奪金！超商咖啡買2送2優惠齊發

麟洋配奪金牌！迷客夏指定飲品買1送1明天搶喝

麟洋配奪金！女友曝金牌自拍照　王齊麟1圖回應結婚

麟洋配擊敗中國組合！巴黎奧運摘金

麟洋配決戰　中國隊出2招拐氣「吃黃牌」

王昶3局都在笑　萬人讚：帥又輸得起

明起低壓帶挾雨彈連下7天　「降雨熱區」曝

「麟洋配」奪金「聖筊」慶祝再現

奧運羽球男雙大合照　李洋逗笑大馬選手

更多

最夯影音

更多

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

溯溪女高中生「被迫下水」溺斃　閨蜜淚訴：在水裡7分鐘多絕望

記者問余天「女婿詐騙案」　他當場甩巴掌..余祥銓：會紅！

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面