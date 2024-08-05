你發現了嗎「爆紅影集」一定有人罹癌？改寫「韓劇主角的命運」一起翻轉結局

▲每次都覺得韓劇男女主角罹癌的結局太揪心嗎？安達人壽邀請網友幫他們「翻轉命運」！（圖／品牌提供）

生活中心／綜合報導

你今天追劇了嗎？隨著串流平台愈來愈普及，每天的電視新聞和街頭巷尾都在討論大勢韓劇，韓劇之所以好看就是因為有海量又高潮迭起的「抓馬」，過去就有網友貢獻金句——「韓劇有三寶，癌症、車禍、死不了」，果不其然從最經典的《藍色生死戀》、再到漫改的《和我老公結婚吧》，以及最近爆紅的《淚之女王》，都是完美套用這個公式，而且「流行」的血癌、胃癌到腦癌一個都沒漏掉，讓網友邊追劇邊忍不住揶揄，「韓國是不是每5人就有1人罹癌啊？」

安達人壽小遊戲「這次換你當導演」！

想幫韓劇主角「逃離癌症」原來沒這麼簡單

追韓劇追到沒日沒夜的你，這次不如就來過過導演的癮，看自己能不能「翻轉」韓劇男女主角的命運吧！最貼近年輕人生活的安達人壽，最近又有新創舉，繼上回的眼球遊戲後，這次更推出「韓劇體質翻轉中」，只要依照情境，幫男女主角做出選擇，就能馬上看見角色最後的命運，玩完遊戲還有機會獲得LINE POINTS 30點！

然而正當網友竊喜，遊戲選擇看起來相對健康的選項，應該就可以活得長長久久吧？NO、NO、NO，實際「翻牌」時你會發現，就算沒有先天不良、容易罹癌的體質，日常生活中也多得是陷阱！第一題就是最好的驗證，假設你是韓劇中的男女主角，幾乎每天都在努力拼事業，但一天24小時真的不夠用，如果是你的話你會選擇犧牲「睡眠」、「食慾」還是「免疫力」？

▲人生就像抽牌或選擇岔路一樣，跟著安達人壽特別設計的小遊戲，終於明白有時計畫往往趕不上身體健康的變化。（圖／Shutterstock）

只能說每一個選項聽起來都好危險，讓網友不禁也回想自己平常的生活習慣，好像時常為了追劇玩遊戲而熬夜，有時為了省錢，三餐也會隨便吃個泡麵麵包餅乾，總之肚子不叫就算了，長久下來營養不足，難怪一忙起來就容易過敏又感冒。小遊戲玩著玩著讓人心頭一驚，就算自己沒有帥如歐巴、美如歐膩，但在真實世界拿著屬於自己的腳本，這些不良的生活習慣和每日置身的生活環境，好像也正把自己一步一步演到變成罹患癌症的韓劇角色！

別以為癌症離自己很遠

罹癌年齡有下降趨勢「安達人壽」幫年輕人多想一步

結束完「韓劇主角」的人生翻轉體驗，還覺得心有餘悸嗎？其實癌症離任何人真的都不遠，全球近年更有罹癌年輕化的趨勢。在台灣，癌症已連續41年居國人十大死因之首，每年約有12.1萬人罹癌、5.2萬人死亡，根據110年統計，每4分19秒就有一人罹癌。

根據衛福部統計資料統計，2022年臺灣有5萬多人不幸因癌症喪失寶貴生命，美國癌症協會在2024年最新的報告也指出(註)，癌症患者有逐漸年輕化的現象，其中15～19歲青少年的發病率持續上升中，50-64歲年齡區間的人群在1995年到2020年間，確診癌症比例從25%上升至30%。安達人壽認為，這些數據都說明了癌症年輕化儼然成為全球性的健康問題，必須提高警覺，及早採取預防措施。

註：引用安達人壽「癌症年輕化加劇！大腸癌成健康殺手，預防動作不可少」文章

▲安達人壽推出「安心抗癌定期保險」，要成為追夢年輕人最強大的後盾。（圖／Shutterstock）

為了成為年輕人的後盾，完美達成談一場難忘戀愛、吃遍各地美食、攻下各大音樂祭、想出國旅遊說走就走等青春夢想 ，安達人壽特別推出「安心抗癌定期保險」，不只將保障範圍細心規劃成初期或輕度、重度、特定重度等3種，癌症治療方式更納入「新式癌症療法」的概念，讓這些治療效果更佳、副作用與侵入性較小、康復速度相對更快的高昂自費醫療，能透過保險的方式，減輕未來的負擔，例如此次納入的重度癌症標靶以及新式的達文西手術，讓保戶可以擁有更優質的醫療選擇。而彈性加保及保證續保的特色能因應醫療科技的進步，更能有效轉嫁未來可能的重大醫療支出。幫未來的自己準備好秘密武器，當命定劇本情節發生時，你準備好翻轉人生結局了嗎？