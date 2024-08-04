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全台高溫紫爆「台北體感狂飆44度」　明起雨區擴大2地下最猛

▲▼天氣配圖 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲今高溫顯著，桃園以北及中南部近山區容易有37度高溫出現 。（圖／記者劉亮亨攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣炎熱，中央氣象署指出，今（4日）高溫顯著，桃園以北及中南部近山區容易有37度高溫出現，預估台北市體感溫度達到44度，明、後天低壓帶靠近，水氣增多，西半部及基隆北海降雨不侷限在午後時間，且午後雷陣雨區域也會變廣，嘉義以南及苗栗以南山區可能有局部大雨發生的機會。

氣象署預報員葉致均說，目前台灣上空雲量比較少，天氣晴朗穩定，留意日本南方海面到菲律賓東方海面是個大低壓帶，有些熱帶雲簇消消長長，結構鬆散需要時間醞釀，短時間內發展相當有限，但仍不排除有熱帶系統，是否發展增強為熱帶低氣壓或颱風，氣象署會持續觀察。

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▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周高溫顯著。（圖／氣象署提供）

葉致均表示，今天台灣各地及外島澎湖、金門、馬祖都是晴到多雲，午後在中南部山區高屏近山區平地有短暫雷陣雨，今日高溫明顯，各地高溫在34度以上，尤其桃園以北、中南部近山區容易有37度高溫發生的機會，戶外活動補充水分與做好防曬。

降雨趨勢，他指出，目前台灣附近並沒有明顯天氣系統影響，風場以微弱西南風到西風為主，南邊有個大的低壓帶發展當中，明、後天低壓帶往台灣靠近，為台灣帶來微弱偏北方的風量，因此風場稍微比較混亂，水氣也有逐漸增加趨勢。

葉致均說，隨著低壓帶接近，水氣有增多趨勢，明、後天西半部及基隆北海岸降雨時間不侷限在午後，其他時間會有局部或零星降雨，午後雷陣雨區域也變廣，嘉義以南地區跟苗栗以南山區可能有局部大雨發生機會。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，後天降雨比起明天會更明顯，前往山區留意瞬間強降雨與強陣風等劇烈天氣。周三至周六環境轉吹微弱西南風到西風，水氣仍偏多，中南部不定時有短暫雨或雷雨，其他地區則以午後雷陣雨為主。

溫度方面，葉致均指出，今天高溫顯著各地34至36度，明、後天開始低壓帶靠近，雲量增多，高溫略微下降，但各地高溫仍然有32至25度，沒下雨悶熱。周三到周六整體高溫約在32至24度，外出活動還是要做好防曬工作。

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