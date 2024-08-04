17縣市高溫警示「台北信義區飆38.1度」　鄭明典：山頂無雲

▲高山山頂晴朗無雲。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

夏季酷熱，中央氣象署觀測資料顯示，今（4日）中午12時41分最高溫出現在台北市信義區，高達38.1度，氣象署也在今日下午1時針對17縣市發布高溫資訊。前中央氣象局長鄭明典曬圖表示，高山山頂晴朗無雲，大台北地區今天還是會熱。

各地天氣高溫炎熱，今日白天台北市、新北市、彰化縣、嘉義市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

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台中市、嘉義縣則為黃色燈號。氣象署提醒，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

▲高溫資訊圖。（圖／氣象署提供）

鄭明典在臉書張貼一張衛星雲圖，並指出這個無雲區不大，表示日照增溫產生的小積雲雲頂不低，雲頂大約就是逆溫層所在。比對山脈高度，可以估計逆溫層高度在3000米附近。

他說，北部雪山山脈以北雲量較南邊少，表示北邊大氣比較穩定，所以大台北地區今天還是會很熱，東部的山谷區也是無雲，無雲就會熱。

氣象署預報員葉致均說，目前台灣上空雲量比較少，天氣晴朗穩定，高溫顯著，各地高溫在34度以上，尤其桃園以北、中南部近山區容易有37度高溫發生的機會，午後在中南部山區高屏近山區平地有短暫雷陣雨。

高溫資訊(橙色)

＊高溫橙色38燈號：台北市、新北市、彰化縣、嘉義市

＊高溫橙色36燈號：基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣

＊高溫黃色燈號：台中市、嘉義縣