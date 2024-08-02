　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12星座2024下半年幸運地點！雙子參加熱鬧派對、摩羯餐廳大嗑美食

▲▼運勢,星座,好運,2024,場所,日本。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲想要在2024年下半年擁有好運勢嗎？不妨參考自己的星座，前往適合的「幸運地點」碰碰運氣吧。（圖／取自免費圖庫Pexels）

生活中心／綜合報導

世上有各種開運方法，其中最簡單的方法之一就是去能帶來好運的地方走走，那麼12星座在2024年下半年適合前往的「幸運地點」各自是哪裡呢？快來看看外國網站《an.an》的星座運勢怎麼說。

牡羊座

[廣告]請繼續往下閱讀...

在這段時間，你需要擴大視野，前往能讓心靈也能拓展的壯麗場所是非常重要，像是到開放的公園或廣場，享受心靈和身體的放鬆時間吧！在戶外享用餐點等，將平時在室內進行的活動搬到藍天白雲下也會有不錯的效果。

金牛座

這段時間與水融合對你運勢的提升有重大意義，享受皮划艇或獨木舟等水上運動是個好主意。如果這不太方便，去游泳池也不錯。與水嬉戲的同時能忘記日常生活的壓力、提升運勢。

雙子座

參加熱鬧的派對或活動，享受與眾多人的交流，能夠喚醒你的能量。在享受談話的同時找尋新的邂逅，開啟人生新篇章。多到一些常去的店鋪走走，讓你隨時都能與熟人談話，也是不錯的選擇。

巨蟹座

在安靜的地方悠閒地學習能夠提升運勢。去圖書館或書店等被大量書籍包圍的地方吧，找本喜歡的書靜靜地閱讀，不僅能獲得知識，還能激發你內心無限的創意。

獅子座

去能接觸到在地或世界各國食材的地方。多關注物產展或特色店鋪等，可以遇見稀有的食品。比起旅行，能更輕鬆地吸收多種文化，既能讓智力和心靈健康地重整，還能提升運勢。

處女座

在喜歡的顏色包圍的地方消磨時間，能提升運勢。最有效的方法是將家裡的壁紙貼上喜歡的顏色。如果不方便，通過家具或小物件讓喜歡的顏色隨處可見，也能提升運勢。

天秤座

在安靜的工作場所讓心平靜，專注於自己的內心世界能提升運勢。找一個可以發揮自己能力的地方，如咖啡館或共用工作空間，這樣一個除了家和職場以外能集中精神的環境，會讓運勢進一步提升。

天蠍座

前往能滿足知識好奇心的博物館或展覽。不管內容是否感興趣，觀看詳細解說的展示能解放日常壓力，讓大腦開始變靈活、思考活躍，特別推薦看藝術展。

射手座

在能讓心靈感到清靜安寧的神秘空間度過時間，能提升運勢。像是讓人充滿神聖感受的森林或廟宇、佛寺等地方，不做什麼，只是呼吸空氣和冥想，就能讓身心平衡、煥發新能量。

摩羯座

在時尚的餐廳或酒吧享用獨特的美食或飲品，有助於提升運勢。享受能凸顯食材味道的料理，或是具有創意的特色料理，都會帶來好運，用心品嚐那些能讓你學習到美感的美食吧。

水瓶座

與動物接觸的地方，是你這段時間的幸運場所。去動物園或貓咪咖啡館等，享受與小動物之間的互動。被動物自由自在的姿態療癒，內心感到溫柔、忘記世俗激烈的競爭，享受悠閒的時光。

雙魚座

去能享受專業人士手法的地方，例如芳療、按摩等能提升運勢。無論是什麼類型，都要選擇生意興隆的店鋪，從成功人士那裡獲取能量，是這段時間對你非常重要的事。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
下周可能有颱風！大範圍「季風環流圈」將建立　影響日本機率高
晶片測試大廠上演「無塵室拳擊賽」　女員工被一拳KO在地
暴漲暴跌「AI股恐慌來了」　投資專家：拋售潮剛要開始
周天成場邊沒教練「只有她」！球迷點頭：更重要的存在
快訊／陳修將通緝令發布！　追訴至2064年
登山老鳥喪命　搜救見「3人交疊一起」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵今恢復全面通車「部分慢駛延誤」　9月將小幅改點

鬼門快開了！農曆七月拜拜「供品容易壞」　命理師揭原因

台股崩跌千點！一堆路人「滑手機狂嘆氣」　網炸鍋：貸一波Allin

12星座2024下半年幸運地點！雙子參加熱鬧派對、摩羯餐廳大嗑美食

泳池+跳板就能練跳水　他喊「最水的奧運金牌」！遭網轟：全是細節

東海岸「鏡頭君」拍到天際火球！疑為中國發射火箭殘骸

下周可能有颱風！大範圍「季風環流圈」將建立　影響日本機率高

各縣市完成劃設10%黃線臨停區　李孟諺：半年後評估是否恢復記點

快訊／高雄17飲品腸桿菌科超標　驚見義大天悅+麗尊酒店+麻古茶坊

考公職超後悔！他不婚不生「驚曝超狂月配息」　全場看傻：PR99

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

「太腰瘦」泳裝吸千萬次觀看　陸游泳選手唐錢婷爆紅

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

戴資穎眼眶泛紅揮手謝群眾　教練談賽後擁抱：英雄相惜

女高中生魂斷夏令營父親心碎 出事才知業者沒投保：忘了！

「看到小戴哭真的會想哭！」　郭婞淳哽咽：心跟著一起跳動

戴資穎負傷上陣 拚到流血0比2不敵依瑟儂 ...奧運最終戰落幕

49歲林志穎娃娃臉自認「長得不合理XD」　和林志玲.謝金燕是同學：保養比我好！

台鐵今恢復全面通車「部分慢駛延誤」　9月將小幅改點

鬼門快開了！農曆七月拜拜「供品容易壞」　命理師揭原因

台股崩跌千點！一堆路人「滑手機狂嘆氣」　網炸鍋：貸一波Allin

12星座2024下半年幸運地點！雙子參加熱鬧派對、摩羯餐廳大嗑美食

泳池+跳板就能練跳水　他喊「最水的奧運金牌」！遭網轟：全是細節

東海岸「鏡頭君」拍到天際火球！疑為中國發射火箭殘骸

下周可能有颱風！大範圍「季風環流圈」將建立　影響日本機率高

各縣市完成劃設10%黃線臨停區　李孟諺：半年後評估是否恢復記點

快訊／高雄17飲品腸桿菌科超標　驚見義大天悅+麗尊酒店+麻古茶坊

考公職超後悔！他不婚不生「驚曝超狂月配息」　全場看傻：PR99

幼兒園老師掛錯名牌…嘉義爸「接走別人家小孩」！對方家長急壞

林襄「臉色慘白」健康亮紅燈　素顏臥床：膀胱炎發作！面容超憔悴

李睿麒從嚴重車禍中重生　獲中信特攻1+1合約重聚學長施晉堯

天王回歸！GD被爆11月首爾高尺巨蛋開唱　韓網狂歡：瘋掉，好想去

再誣林郁婷是「雙性人」　JK羅琳：無法選擇出生但可以不作弊

解剖確認內臟大出血！20歲屁孩虐殺小黑貓　最重關2年罰200萬

北市萬華建物損毀「剩3牆面」　市府強拆！

土耳其女排根本名模團！25歲快攻手像女神下凡　主攻手是冰山美人

租屋2年「房東沒來過」　他突發現不對勁！網讚：可以偷笑了

台鐵今恢復全面通車「部分慢駛延誤」　9月將小幅改點

泰國男闖金飾店持槍搶劫　英勇老闆秒衝出肉身壓制

生活熱門新聞

調情做1事讓超解　男網友：就是想做

外面一片汪洋！「擋水神器」守住百年米廠　2萬人震撼

悚！鬼門開前「連燒3宮廟」　民俗專家曝3原因

台灣人「1吃法」享用麥當勞薯條　日網紅衝擊很大

找到真愛！8月桃花爆棚TOP3星座

「31歲廣達工程師」奪銀牌　他驚問：下班不累嗎

旅客落軌「遭自強號撞上」卡在車底　台鐵竹南＝苗栗單線行車

快訊／對流旺盛！10縣市大雨特報　下到入夜

鬼月飲食5大禁忌　一吃「好兄弟來了」

「奧運1女將」幾乎0負評！網狂點頭：厲害到沒對手

大腸包小腸110元　店家曝用「豬大腸」：有過分嗎

「離職超強1招」退LINE群組！萬人驚呆

不只降體重！「削皮芭樂」好處超多　醫曝實驗結果

她長期胸悶懷疑罹癌！就醫才知被1生活習慣害慘

更多熱門

相關新聞

美駐日魚鷹機墜海原因曝　機械、人為都有

美駐日魚鷹機墜海原因曝　機械、人為都有

美國空軍今天公布一架魚鷹運輸機CV-22去年11月在日本外海墜毀事故的調查報告，指出機上一個重要齒輪箱故障、飛行員仍繼續飛行的錯誤判斷均為事故原因。

林毅夫：中國不會重蹈日本30年經濟蕭條

林毅夫：中國不會重蹈日本30年經濟蕭條

超準心測！選第一眼看到的顏色：你何時會燃起鬥志？

超準心測！選第一眼看到的顏色：你何時會燃起鬥志？

八村壘因傷退出奧運日本男籃

八村壘因傷退出奧運日本男籃

個性最難相處的三大星座！

個性最難相處的三大星座！

關鍵字：

運勢星座好運2024場所日本

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台東男遭砍　「右手掌斷了」躺地痛嚎

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　

爆多人以為李洋身高170↓　一查全驚呆：很高

鳳梨老婆改口認了「被打好幾次」

都愛上正妹護理師！2醫生互毆　一人被打進ICU

46秒就認輸！女拳手被對手打到跪地痛哭

大比分落後！中國桌球一哥離場換球衣上演大逆轉

即／Toyz入獄79天　放風上銬畫面曝

曾傳昇涉賭博遭起訴　味全龍已通報聯盟

即／美股突「大怒神下跌」　道瓊狂瀉441點

快訊／發狠揮刀「砍斷右手掌」！兇手落網了

背包客「30天睡30妹」　洋腸人生開啟AV之路

和勒布朗有差距　林昀儒：是我衝擊他

調情做1事讓超解　男網友：就是想做

李洋自轉外國腔　「供蝦毀」影片再翻紅

更多

最夯影音

更多

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

「太腰瘦」泳裝吸千萬次觀看　陸游泳選手唐錢婷爆紅

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面