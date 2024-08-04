李洋躺地上「鞋底1細節」驚呆萬人　一日球迷：躺著都能贏

▲李洋、王齊麟今晚力拚金牌。（圖／路透）

網搜小組／劉維榛報導

「麟洋配」王齊麟、李洋今晚10點力拚金牌，不過有網友看完4強賽時，驚見李洋鞋底超級乾淨，因此好奇拋問「是每場都穿新球鞋？還是場地一塵不染？」結果有網友笑回「有沒有一種可能是因為王齊麟躺著打，鞋子不容易髒？」而真相長知識，內行解釋「羽球場上要保持乾淨、不能有沙子，有沙子選手會滑倒！」

一名網友在《Threads》表示，看「麟洋配」打四強賽時，看到一幕畫面，李洋側身躺在現場，尤其鞋底乾淨如新鞋一般，讓原PO驚訝拋問「李洋的鞋底好新好乾淨，是每場都穿新球鞋？還是場地一塵不染？」

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有趣問題引來萬名網友笑虧，「我也有發現！瞬間反應也是鞋底好乾淨」、「因為他都躺著」、「他們倆都好愛地板」；由於「麟洋配」31日對上中國的歐烜屹、劉雨辰，王齊麟回球到一半，整個人躺在地上，卻還是輕鬆回擊了兩球、甚至拿下一分，逗趣畫面被大讚「躺著都能贏」，因此有網友笑回「有沒有一種可能是因為王齊麟躺著打，鞋子不容易髒」，結果有網友糾正「照片上的人是李洋」。

有內行網友正解，「羽球鞋只在羽球場上穿（避免鞋子卡沙子後，就不止滑），羽球場上要保持乾淨、不能有沙子，因為有沙子選手會滑倒」、「羽球鞋只會在場內穿，場內也必須是乾淨的。基本上籃球員也是」、「羽球鞋是室內運動，灰塵會影響啟動和急煞」、「通常選手都是只在球場穿羽球鞋，出了球場就換一般的鞋子」。

