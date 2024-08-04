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央視不轉播「麟洋配」對中國？節目時段改成「錄像：男子吊環」

▲▼麟洋配李洋、王齊麟。（圖／路透）

▲「麟洋配」李洋（左）、王齊麟（右）。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

台灣羽球金牌男雙「麟洋配」王齊麟、李洋今（4日）晚將與中國的「梁王組合」梁偉鏗、王昶爭奪金牌。原先，中國大陸官媒《央視》的體育頻道（CCTV-5體育）有將這場比賽的轉播列在節目單上，但稍早再查詢，節目單上已不見該場轉播，取而代之的是「錄像：體操男子吊環」。

王齊麟、李洋上屆東京奧運金牌戰也是對上中國隊，當時，央視的CCTV-5體育轉播了這場比賽，但卻在最後頒獎的環節突然將畫面切掉，令許多中國觀眾相當錯愕。

「麟洋配」巴黎奧運小組賽時曾對上另一組中國組合劉雨辰、歐烜屹，當時央視就沒有進行轉播，許多中國的球迷在網路上詢問哪裡有直播可以看，但得到的答案都是沒有轉播，甚至連網路上都找不太到。

▼中國「梁王組合」王昶（左）、梁偉鏗（右）。（圖／路透社）

▲▼梁偉鏗、王昶的「梁王組合」目前世界排名第一。（圖／路透社）

央視並沒有解釋沒有轉播的理由，因此球迷們只能自行猜測，大部分人都認為，是由於涉及了政治的關係。

「梁王組合」確定將對上「麟洋配」時，也引起了不少中國球迷的關注，很多人都希望「梁王」能夠雪恥，拿下中國隊上一次奧運沒拿到的男雙金牌，但也有人開始好奇，央視會不會又不轉播該場比賽。

為了確認央視到底會不會轉播，球迷因此上了央視的官網查詢，發現CCTV-5體育頻道的節目單上列出了晚上10點鐘「直播：羽毛球男雙決賽」的轉播，感到非常開心與期待。

▼節目單上原本有羽球男雙決賽的時段。（圖／翻攝CCTV官方網站）

▲▼央視不轉播「麟洋配」對中國了？節目單突改成「錄像：男子吊環」。（圖／翻攝CCTV官方網站）

不過，開心沒多久，央視就更改了節目單，稍早再進入央視的網站查詢，節目單上已不見晚上10點鐘「直播：羽毛球男雙決賽」，取而代之的是晚上10點20分的「錄像：體操男子吊環」。

▼節目單上已經不見羽球男雙決賽，同時段變成「錄像：體操男子吊環」。（圖／翻攝CCTV官方網站）

▲▼央視不轉播「麟洋配」對中國了？節目單突改成「錄像：男子吊環」。（圖／翻攝CCTV官方網站）

雖然節目單上進行了更改，但不少球迷仍保持著希望，認為可能是因為晚上7點20分要轉播桌球金牌戰，擔心比賽延誤，才會沒有將羽球男雙的決賽列進去，最後還是有可能轉播的。

另外，也有人指出，除了CCTV-5以外，CCTV-1綜合頻道今晚10點40分也會轉播奧運賽事，說不定就是羽球男雙的決賽，晚上還是可以期待看看。

「麟洋配」王齊麟、李洋預計於今晚10點10分，在羽球男雙金牌戰中對上中國的梁偉鏗、王昶爭，若能順利奪下金牌，麟洋將成為奧運史上首對完成二連霸的羽球男雙組合。

▲▼麟洋配李洋、王齊麟。（圖／路透）

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