台南教育的時空旅行主題展入館人數突破5萬　9月1日前免費入館參觀

▲台南市教育局策劃的「台南400全民教育—教育的時空旅行」主題展深受好評，吸引眾多網紅前來打卡拍攝影片分享，3日入館參觀人數已突破5萬。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

自5月25日以來，由台南市教育局策劃的「台南400全民教育—教育的時空旅行」主題展深受好評，吸引眾多網紅前來打卡拍攝影片分享，3日入館參觀人數已突破5萬，教育局特別頒發第5萬名入場參觀者紀念品桌遊-教育的時空傳送門及DIY棒球遊戲機。

教育局同時提醒，主題展免費入場時間僅剩不到一個月（9月1日前），誠摯邀請全國親師生組團前來台南過暑假、參觀展覽、追憶校園生活，共同度過充實的假期。

市長黃偉哲表示，儘管上週凱米颱風一度造成展館周邊環境損壞，然而在兒童科學館同仁的努力下，迅速完成修復並重新開館。在短短2個月內，參觀人數突破5萬，顯示此展覽已成為台南市近期最受矚目的文化教育盛事之一，感謝市民和全國觀眾的肯定與支持，同時彰顯出台南的教育軟實力！

教育局局長鄭新輝指出，主題展期間由教育局各單位於每週假日策劃不同主題活動，不僅具有教育意義，更希望親子來訪時能夠學有所獲、玩得開心。8月份的精彩活動仍將持續，包括8月3日和10日的「音藝同樂會」，邀請了在地樂團及學生社團共同參與。8月17日則安排「台南愛Learn! 科學夏一跳」，現場將有PLAY樂科學活動、復古童玩免費製作及童玩十項全能競賽等；8月24日由家庭教育中心壓軸推出「幸福祖孫情•快樂向前行」祖父母節慶祝活動。期望在8月底之前，總活動人次能突破7萬，歡迎大家踴躍參與。

兒童科學館補充，8月館內及周邊活動豐富有趣。8月4日舉辦的「大地謎蹤日」將探索台南公園，並提供加碼精美好禮。8月3日至4日及10日至11日，現場還會推出「萬代迅猛龍模型」組裝體驗活動，歡迎大家免費參加！更多活動詳情可至活動官網查詢https://tedu400.tn.edu.tw/。