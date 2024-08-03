　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台南教育的時空旅行主題展入館人數突破5萬　9月1日前免費入館參觀

▲台南市教育局策劃的「台南400全民教育—教育的時空旅行」主題展深受好評，吸引眾多網紅前來打卡拍攝影片分享，3日入館參觀人數已突破5萬。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市教育局策劃的「台南400全民教育—教育的時空旅行」主題展深受好評，吸引眾多網紅前來打卡拍攝影片分享，3日入館參觀人數已突破5萬。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

自5月25日以來，由台南市教育局策劃的「台南400全民教育—教育的時空旅行」主題展深受好評，吸引眾多網紅前來打卡拍攝影片分享，3日入館參觀人數已突破5萬，教育局特別頒發第5萬名入場參觀者紀念品桌遊-教育的時空傳送門及DIY棒球遊戲機。

▲台南市教育局策劃的「台南400全民教育—教育的時空旅行」主題展深受好評，吸引眾多網紅前來打卡拍攝影片分享，3日入館參觀人數已突破5萬。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局同時提醒，主題展免費入場時間僅剩不到一個月（9月1日前），誠摯邀請全國親師生組團前來台南過暑假、參觀展覽、追憶校園生活，共同度過充實的假期。

▲台南市教育局策劃的「台南400全民教育—教育的時空旅行」主題展深受好評，吸引眾多網紅前來打卡拍攝影片分享，3日入館參觀人數已突破5萬。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，儘管上週凱米颱風一度造成展館周邊環境損壞，然而在兒童科學館同仁的努力下，迅速完成修復並重新開館。在短短2個月內，參觀人數突破5萬，顯示此展覽已成為台南市近期最受矚目的文化教育盛事之一，感謝市民和全國觀眾的肯定與支持，同時彰顯出台南的教育軟實力！

▲台南市教育局策劃的「台南400全民教育—教育的時空旅行」主題展深受好評，吸引眾多網紅前來打卡拍攝影片分享，3日入館參觀人數已突破5萬。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局局長鄭新輝指出，主題展期間由教育局各單位於每週假日策劃不同主題活動，不僅具有教育意義，更希望親子來訪時能夠學有所獲、玩得開心。8月份的精彩活動仍將持續，包括8月3日和10日的「音藝同樂會」，邀請了在地樂團及學生社團共同參與。8月17日則安排「台南愛Learn! 科學夏一跳」，現場將有PLAY樂科學活動、復古童玩免費製作及童玩十項全能競賽等；8月24日由家庭教育中心壓軸推出「幸福祖孫情•快樂向前行」祖父母節慶祝活動。期望在8月底之前，總活動人次能突破7萬，歡迎大家踴躍參與。

兒童科學館補充，8月館內及周邊活動豐富有趣。8月4日舉辦的「大地謎蹤日」將探索台南公園，並提供加碼精美好禮。8月3日至4日及10日至11日，現場還會推出「萬代迅猛龍模型」組裝體驗活動，歡迎大家免費參加！更多活動詳情可至活動官網查詢https://tedu400.tn.edu.tw/。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／李孟遠摘下中華隊首牌！總統、體育署長齊祝賀
詐騙新招！阿伯慘噴20多萬
快訊／歡慶奧運奪牌！萊爾富推買1送1優惠
早田希娜帶傷奪銅暴哭　落敗的韓國天才少女也哭了
賀台灣首面獎牌入袋！手搖飲「買1送1」明天開搶
李孟遠登奧運頒獎台　曾因恩師過世當「逃兵」
李孟遠摘台灣射擊奧運史上首面獎牌　愛犬帶來好運
龍俊亨愛相隨來台　大巨蛋播定情曲〈Change〉迎接泫雅

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「Young新北」社團聯合成果展　侯友宜鼓勵學生勇敢做自己

360秒煙火點亮基隆西岸　大武崙沙灘暑假嗨翻天

新北市立圖三芝分館新建啟動　侯友宜盼2026年完工啟用

食現未來！新北食農教育展開幕　農場搬進市府大廳

萌翻了！基隆寶寶抓周體驗　傳承禮俗賀周歲喜事

台南教育的時空旅行主題展入館人數突破5萬　9月1日前免費入館參觀

走進茶館與社區　「花韻茶香藝綿延」百合花特展登場

基隆市府兒少處成立　親子「度晬」歡笑聲最多

基隆安樂市場窄巷破損多年　謝國樑允諾重新鋪設

消防署全國防災講習　基隆消防局雙雙榮獲特優殊榮

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

跆拳道甜心羅嘉翎出發奧運！　帶熊抱哥搭機百名學弟妹相送

當自己父親是雙胞胎　女兒憶童年常叫錯爸

Toyz入獄79天放風！亂爆「網美壞壞」首開庭

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」　行車畫面曝光...無助：對方肇逃了

麟洋配2比1逆轉勝挺進金牌戰　「要為台灣再拿一面奧運金牌」

以為是媽！萌娃燦笑迎接　見換爸接送...急煞秒變臉

生小孩只為養兒防老嗎？　退休金計算機教你靠自己

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

J.K.羅琳誣林郁婷是雙性人　「無法選擇出生但可以不作弊」

「Young新北」社團聯合成果展　侯友宜鼓勵學生勇敢做自己

360秒煙火點亮基隆西岸　大武崙沙灘暑假嗨翻天

新北市立圖三芝分館新建啟動　侯友宜盼2026年完工啟用

食現未來！新北食農教育展開幕　農場搬進市府大廳

萌翻了！基隆寶寶抓周體驗　傳承禮俗賀周歲喜事

台南教育的時空旅行主題展入館人數突破5萬　9月1日前免費入館參觀

走進茶館與社區　「花韻茶香藝綿延」百合花特展登場

基隆市府兒少處成立　親子「度晬」歡笑聲最多

基隆安樂市場窄巷破損多年　謝國樑允諾重新鋪設

消防署全國防災講習　基隆消防局雙雙榮獲特優殊榮

快訊／李孟遠正式摘下中華隊首牌！體育署長：未來會一面一面贏

Joeman開箱全球最大間鼎泰豐！高麗菜一盤破500元

陳柏霖被拱唱跳新歌「害羞拒絕」　王淨、百白緊急機智救場！

快訊／歡慶奧運奪牌！萊爾富「大杯美式、拿鐵、指定冰品買1送1」

「Young新北」社團聯合成果展　侯友宜鼓勵學生勇敢做自己

賀台灣首面獎牌入袋！迷客夏「買1送1」明天開搶　限定5小時喝

鬼月「7大恐怖禁忌」千萬別碰！　晚上衣服不能晾陽台原因曝光

360秒煙火點亮基隆西岸　大武崙沙灘暑假嗨翻天

昔射擊金童李孟遠登奧運頒獎台　曾因恩師過世當「逃兵」

新北市立圖三芝分館新建啟動　侯友宜盼2026年完工啟用

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

地方熱門新聞

台糖古早糖冰棒腸桿菌超標　全面下架

「麟洋配」闖金牌戰金門辦直播加油

蘇俊賓手繪石滬地圖　推廣新屋百年石滬

和平國中校車親送大安溪學子返家

工業控制競賽　林宥融、曾銓彥奪金、銀牌

嘉義市鐵路高架北興陸橋段　實施限高及夜間封閉交維

中壢臨時站月台「熱到像火爐」台鐵允諾改善

獅子有情消防有義愛在金城防火安全宣導公益活動

網美景點暗藏危機海巡呼籲勿進入擱淺貨輪管制區

傳茶改場遷至嘉義？　蘇俊賓喊話：不要走

南警打詐連2日查獲4車手3人羈押

營養午餐蔬果農藥殘留　蘇俊賓揭抽驗盲點

屏東縣兩位主任獲師鐸獎 教育奉獻精神感佩

協助重整家園淹水50公分以上台南加碼到1.5萬元補助！

更多熱門

相關新聞

台南勞工局暑期偶戲宣導活動列車第2彈大放送

台南勞工局暑期偶戲宣導活動列車第2彈大放送

暑假也是青年學子尋求面試找工作及打工的旺季，尋職面試時，常常不小心落入了詐騙的陷阱，市長黃偉哲一直以來關心青年學子的面試是否會遭騙及提供非就業所需資料，特別結合各藝文場地於暑假期間，透過勞工局所辦理的偶劇宣導演出，讓民眾尋職不受騙、隱私謹慎提供，就業安心。

台南市環保志義工群英會黃偉哲籲減塑共創新生活

台南市環保志義工群英會黃偉哲籲減塑共創新生活

台南2歲童遭水管插肛虐死！母冷眼旁觀：不嚴重

台南2歲童遭水管插肛虐死！母冷眼旁觀：不嚴重

台南「狀元」遭毆慘死！主嫌被判無期

台南「狀元」遭毆慘死！主嫌被判無期

老屋整修與活化台南文化局開放補助受理申請到10月17日

老屋整修與活化台南文化局開放補助受理申請到10月17日

關鍵字：

台南教育時空旅行主題參觀

讀者迴響

熱門新聞

應援麟洋配「揮台灣國旗」遭制止！外國大叔1招秒解

27秒禮讓行人2次　駕駛被檢舉罰2.4萬

挺進金牌戰！王齊麟場邊爽喊「有牌了」全笑瘋

今晚11點鬼門開！　22禁忌一次看

Taiwan In毛巾遭沒收　 中華奧會回應

高雄妹遭3藝人「接力性侵」　提告敗訴

奪金馬上被求婚！中國羽球女將剛哭完又淚崩

鬼門今晚打開！命理師點名「最衰3生肖」

被揍46秒後控對手是男的　義女將：想道歉

台南2歲童遭水管插肛虐死！母冷眼旁觀：不嚴重

一句「戴資穎廣告那麼多」遭炎上！丁寧失言急道歉

小三躲房內！4.7萬網美抓姦5年男友：你真的很爛耶

鳳梨：就算現在也還會動手！反控「罔腰PO片博同情」

王齊麟神鬼換拍！球迷讚魔術等級

麟洋金牌戰對中國！陸球迷氣「這倆平時裝死」

更多

最夯影音

更多

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

跆拳道甜心羅嘉翎出發奧運！　帶熊抱哥搭機百名學弟妹相送

當自己父親是雙胞胎　女兒憶童年常叫錯爸

Toyz入獄79天放風！亂爆「網美壞壞」首開庭

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」　行車畫面曝光...無助：對方肇逃了

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面