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社會 社會焦點 保障人權

花蓮20歲妹遭性侵！「海灘玩大冒險」被扒光逞慾　他20秒完事穿褲

▲▼昏迷,性侵,昏倒。（示意圖／取自123RF）

▲花蓮20歲妹跟網友出門，卻在海灘上遭到脫衣性侵。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

花蓮年僅20歲的女子小花（化名）先前透過交友軟體，認識了馬姓男子，雙方相約到某飯店前的海灘飲酒、玩大冒險，沒想到她竟在海灘上遭馬男性侵，氣得報警提告。花蓮地院審理後，判馬男4年有期徒刑、全案仍可上訴。

根據判決書內容，小花先前透過交友軟體，認識了馬姓男子，雙方2022年相約外出，到一處海灘飲酒、聊天，並且玩真心話大冒險的遊戲。

沒想到，馬男竟藉著遊戲的機會，對小花上下其手、屢次吃豆腐，氣得小花當場反抗，並且打算離開。怎料馬男食髓知味，竟趁著小花起身的間隙，藉口「幫妳拍沙子」，接著強行脫去小花的衣物，在海灘上性侵得逞。

小花當場不斷反抗、大叫，奈何現場沒有其他人，加上馬男身材高大、魁梧，最終仍是遭到侵犯，直到馬男停下來以後，她才趕緊抓住機會，穿上衣物逃跑。事後小花到醫院驗傷，確實在身上的各個隱私部位驗出馬男的DNA，馬男也因此被捕。

▲桃園市長陳姓男子去年聖誕夜參加生日派對，見素不相識女子醉倒，假意扶持上小黃卻到摩鐵欲撿屍性侵，但小黃運將直覺有異報警處理，當場查獲陳男犯行。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲花蓮20歲妹跟網友出門，卻在海灘上遭到脫衣性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

不過，馬男落網後供稱，當時他幫小花拍沙子，拍到接近私密處的地方，接著2人開始互看，小花這時開口索討性行為，他才有了進一步的動作。馬男稱，2人發生性行為約2、30秒左右，小花突然喊停，他才趕緊退出，並且穿上褲子。

由於小花指證歷歷、前後供詞一致，加上遭到侵犯以後，頻繁到身心科診所就診，花蓮地院法官並不採信馬男的說法。

花蓮地院法官審理後認為，馬男過去有各種前科，為了滿足性慾，竟然利用小花情竇初開、想要認識異性的機會，以強暴的方式侵犯得逞，更是無視小花的呼救、抗拒，對於人格尊嚴戕害甚鉅，且動機卑鄙，造成小花身心難以磨滅之陰影，最後依照強制性交罪，判處馬男4年有期徒刑。

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