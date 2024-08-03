2日4萬人參加熱氣球光雕音樂會　玖壹壹壓軸嗨翻鹿野高台

▲連兩日逾4萬人參加熱氣球光雕音樂會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

2024臺灣國際熱氣球嘉年華光雕音樂會，接連兩天在鹿野高台熱鬧舉辦，1日場次熱氣球搭配無人機與icyball冰球樂團，球迷意猶未盡，2日光雕由本土嘻哈天團玖壹壹熱血壓軸，祭出超夯歌曲，接連兩晚熱氣球光雕音樂會吸引逾4萬名觀眾湧入鹿野高台，民眾開心表示「臺東太好玩」。

昨晚光雕活動以音樂「星期五晚上」熱鬧開場，臺東在地團隊「卑南青春歌隊」及街舞團體「KEEP DANCE STUDIO」炒熱現場氣氛，球迷期待的熱氣球光雕音樂會以「海、陸、空之動物夜」為主題，由德國海豹奧斯卡、日本小熊貓、英國貝菈狗狗、巴西的鸚鵡等13顆熱氣球搭配無人機及煙火，地面熱氣球與空中無人機相互映襯，三麗鷗明星家族無人機圖案搭配高空煙火綻放天空之際，現場歡聲雷動，場面震撼人心。壓軸演出由本土嘻哈天團玖壹壹唱出多首台式電音舞曲，現場粉絲留連忘返，連兩天的熱氣球光雕音樂會也在全場觀眾歡呼雀躍中畫下句點。

臺東縣政府表示，2024臺灣國際熱氣球嘉年華活動邁入倒數階段，熱氣球繫留活動及造型球展演即將進入最後兩週，光雕音樂會僅剩四個場次，球迷朋友把握機會共襄盛舉。

另外，鹿野高台每天5:30至7:00及17:00 至18:30兩個時段，有國內外造型球展演，也有現場購票體驗熱氣球繫留活動，上午場5:00、下午場16:00開始售票，每場次繫留票券數量將依據天氣狀況進行開放，售完為止。