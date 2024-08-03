高醫大附設中和紀念醫院「復健服務」常駐臺東大武

▲高醫復健醫學科主任陳嘉炘定期駐點大武鄉衛生所，深獲鄉親好評。（圖／記者楊鈞典攝）

記者楊漢聲／臺東報導

為進一步提升醫療服務質量與可及性，臺東縣衛生局與高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作，自去9月起於大武鄉衛生所內增設復健科門診，配備先進的復健儀器和設備，並由高醫復健醫學科主任陳嘉炘定期駐點大武鄉衛生所，提供專業的復健醫學服務，獲患者與家屬好評，臺東縣衛生局呼籲有需求民眾，可至復健科或骨科門診掛號，經醫師評估後得接受復健治療，讓鄉親早日回歸正常生活。

臺東縣衛生局表示，陳醫師專長於復健醫學、不良姿勢矯正、婦女尿失禁治療、振動治療及疼痛治療，為當地居民帶來高水準的專科醫療服務，並由返鄉的在地青年物理治療師駐點為鄉親們提供專業服務，確保每位患者獲得個別化的治療計畫。這一合作填補了以往復健設施不足的空白，避免了居民僅能依賴藥物治療或手術的困境。大武鄉衛生所希望透過這項措施，能夠提供更全面的醫療服務，滿足居民對復健治療的需求，提升當地整體健康水平。

復健不僅僅是身體功能的恢復，而是一個全面提升患者生活能力的過程。大武鄉衛生所提供的物理治療包括手法治療、熱敷、冷敷、超聲波治療、光療電療、牽引治療及振動治療等，有效減輕疼痛並增加活動範圍。臺東縣衛生局孫國平局長提到，復健服務對於改善患者生活質量至關重要，希望大家積極參與復健計劃，並關心支持衛生工作，共同促進健康生活。

大武鄉衛生所指出，伍爸爸中風後面臨左側肢體無力的挑戰，依賴鼻胃管和氣切管使外出復健成為艱難任務，幸運的是，大武鄉衛生所設立了復健室，配備完善器材，並由專業復健科醫師和物理治療師提供服務；過去一年中，伍爸爸左手經過復健開始可以自主活動，身體和精神狀況大為改善。他開始主動打招呼，並練習由口進食，這對他來說是重大的突破。伍爸爸的女兒說：「感謝衛生所每一位工作人員的細心關懷照顧，您們的支持讓我們看到了醫療希望的未來。」大武鄉衛生所陳金蘭主任進一步提到，衛生所的專業團隊將繼續竭誠提供醫療服務，為大武鄉民眾健康生活奠定堅實基礎。