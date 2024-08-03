周末好熱飆破36度　下周低壓靠近「午後大雷雨連襲2天」

▲周末兩天高溫炎熱，局部高溫上看36度以上。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(3日)和明天天氣穩定，山區及南部有午後雨，下周東方海面有低壓發展，預估對台灣影響有限，靠近時將為台灣帶來水氣，天氣將出現變化，下周一、二午後山區和南部降雨規模有擴大趨勢，不排除有局部大雷雨。

天氣風險公司分析師歐宗學表示，周末兩天台灣附近環境風向大致是西南到偏西風，雖然地面天氣圖上沒有明顯高壓系統存在，但如果往更高空看，其實在台灣附近仍然是受到太平洋高壓影響，整體大氣環境穩定且水氣偏少，各地上午天氣晴朗，午後時段仍會有熱對流雲系發展影響機會，區域會比較偏向山區附近，但也不排除可能影響南部近山平地。

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今天各地氣溫普遍偏高，歐宗學說明，周末大多數地區都可能達到33到35度高溫，在大台北地區、中南部內陸近山區、花東縱谷等通風較差、海風調節不明顯的位置可能有36度或以上的極端高溫發生。

▲周末高溫炎熱，午後山區留意降雨。（圖／氣象署提供）

下周天氣將有變化，歐宗學分析，台灣東方海面將形成一個大範圍的低壓帶，其中可能會發展出一些獨立的低壓系統，目前預報下周一、二有低壓接近東部外海，預估發展環境不佳、水氣偏少，所以在台灣附近活動時沒有進一步增強機會，但靠近時會改變台灣附近環境風向並帶來水氣，造成天氣小幅變化。

歐宗學進一步說明，下周一、二中南部地區晨間到上午時段有局部短暫陣雨機會，午後各地山區、南部地區仍有熱對流雲系發展影響，降雨規模有擴大的趨勢，不排除有局部大雷雨發生。北部天氣相對較穩定，但也可能偶爾會有雲系自海上發展移入帶來零星短暫陣雨。整體而言，這個低壓對台灣的影響不大，後續仍要追蹤觀察。

歐宗學表示，下周三以後這個低壓系統就會再往東逐漸離開台灣附近，環境風向回歸西南至偏西風，中南部迎風面晨間到上午有局部短暫陣雨，午後各地山區、東半部地區有局部熱對流雷雨，後續暫時沒有明顯的天氣系統接近影響，大致都維持這樣子的天氣型態。