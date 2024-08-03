中國羽球「臥槽姐」內戰奪金！忍不住「又飆金句」央視秒切廣告

▲陳清晨常在比賽中大喊「臥槽」，因此被網友戲稱為「臥槽姐」。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

巴黎奧運羽球女雙項目決賽成為中國隊內戰，由上屆奧運因狂喊「臥槽」引起不小爭議的「臥槽姐」陳清晨與搭擋賈一凡，對上「00後」小將劉聖書與譚寧。最終，作為「大學姐」的陳清晨與賈一凡擊敗兩位「小學妹」奪下金牌，彌補了上一屆奧運只拿到銀牌的遺憾。

陳清晨與賈一凡第一局時遭遇逆風，一度被劉聖書與譚寧以16:20領先，但兩人接下來瘋狂追分，以22:20逆轉拿下第一局。第二局陳清晨與賈一凡一路領先，以21:15順利拿下，奪得生涯首面奧運金牌，並達成羽球女雙大滿貫的成就。

值得注意的是，陳清晨此次比賽雖然沒有像之前在場上狂喊「臥槽」，但還是被轉播鏡頭拍到，她在換場與搭擋賈一凡閒聊時，又忍不住飆了金句，「太牛逼了！臥槽！妳他X都16:20，叫我他X冷靜？牛逼！」她一連串話講完，央視的轉播馬上就切進了廣告，不知是巧合還是轉播人員的臨機應變。

▼「00後」小將譚寧、劉聖書。（圖／路透社）

陳清晨與賈一凡都出生於1997年，兩人的組合常被網友戲稱為「臥槽組合」，這是因為3年前東京奧運兩人對上南韓組合金昭映、孔熙容時，陳清晨只要見到隊友拿下分數，就會在場上激動大喊，內容包含了「槽」「臥槽」「牛逼」「我去你」「我槽槽槽」等疑似不雅的言詞。

陳清晨該場比賽的影片很快在網路上瘋傳，令她獲得「臥槽姐」的外號，同時也引起了大量南韓網友的不滿，南韓羽球協會更是因此向世界羽球聯盟提出投訴。不過，中國網友對她則沒有太多苛責，反而還有許多人讚她真性情，甚至說她講的是「優美的中國話」。

▼陳清晨（右）與賈一凡（左）共同征戰多年，兩人感情深厚。（圖／路透社）



▼陳清晨的「臥槽」與「牛逼」，通常用在稱讚隊友賈一凡的表現。（圖／路透社）



▼每次獲勝之後，陳清晨都會在第一時間大讚賈一凡表現「牛逼」。（圖／路透社）



▼中國隊包辦女雙金銀牌，兩組人一起高舉五星旗。（圖／路透社）



事後，陳清晨急忙發文解釋，她說，大家可能誤會她了，場上的大喊是她給自己贏球氣勢上的鼓勵，「可能是發音不太好讓大家誤會了，我惶恐了，我也會去調整我的發音。」之後，陳清晨就較少出現類似情況，只會偶爾疑似「槽」個一兩聲。

劉聖書與譚寧是中國近兩年崛起的新秀，兩人分別出生於2004年、2003年，都是所謂的「00後」，年齡與陳清晨與賈一凡差距6、7歲。兩人都是第一次參加奧運，雖然年紀小，但極具潛力，去年獲世界羽聯頒發「最具潛力球員獎」。

賽前，劉聖書受訪表示，教練上場前告訴她們，年輕運動員第一次上奧運就是要有「虎勁」，不管對面戰術如何變化，都要全身心投入比賽，通過氣勢和速度壓制住對手。