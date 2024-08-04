上屆擊敗戴資穎奪金　陳雨菲爆冷出局：身體破爛不堪，未來還沒想

▲上屆金牌陳雨菲。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國羽球女單選手陳雨菲上屆奧運擊敗戴資穎拿下金牌，不料，巴黎奧運她卻爆冷止步8強，在內戰中輸給同鄉何冰嬌。賽後，陳雨菲心情低落，在微博發文表示，奪金的3年來壓力很大，需要很長休息來修復身體與靈魂，「未來的路我還沒有想好。」

▼何冰嬌。（圖／達志影像／美聯社）



陳雨菲在微博上感謝各界的關心，並提到，輸球之後，其實她更多的感受是終於解脫了，「這三年太多的壓力和責任讓我無法喘息，結束的這一刻，我突然感覺能輕鬆的呼吸了。」

陳雨菲說，下場之後，教練們都問她，能為她做點什麼，「我想我需要很久很久的休息，去修復這三年破爛不堪的身體，去修復我早已不那麼堅定的靈魂。」

▼陳雨菲奪金後也遭遇了傷痛，更曾因傷勢退賽。（圖／CFP）



▼陳雨菲（前一）與戴資穎、安洗瑩、山口茜合照。（圖／翻攝戴資穎臉書）



陳雨菲強調，「未來的路我還沒有想好，但我相信總有一個地方，我們會再見，好朋友們，不要太難過，也不用擔心我，無論在哪裡，我們都在一起。」

陳雨菲發文之後，很多網友都留言關心，表示能夠體會她的辛苦，並希望她能好好休息，「是該好好休息了！該休息休息，該玩玩，是時候讓壓力消失了！把這三年累計的全都釋放出來！和成績無關，你還是那個最棒的菲！」「支撐了一整個巴黎週期 想對你說一句辛苦了 你的人生不應該只有羽毛球 向前看 未來還很長 如果可以的話 今後請快樂打球吧 永遠期待你的下個賽場。」「永遠支持陳雨菲，你開心健康最重要。」