鄭欽文網球女單奪金　中國女網史上第一人

▲鄭欽文是這次奧運女網的黑馬。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國網球選手鄭欽文3日在巴黎奧運網球女單決賽上，以6:2、6:3比數，直落二擊敗克羅埃西亞13種子維基琪（Donna Vekic），拿下中國史上第一面網球女單金牌。

奪金之後，鄭欽文表示，「我能夠打破歷史，成為中國第一個拿到奧運會女子網球單打的冠軍，讓我覺得所有的汗水和艱辛，都是值得的。」

鄭欽文還說，「這場勝利是無可比擬、獨一無二的。對我和我的家人來說，奧運會一直比大滿貫重要，國家榮譽永遠超過個人，我相信大家也都是這麼認為。」

鄭欽文現年21歲，出生於湖北十堰，會打網球是因為小時候比較胖，又經常生病，父母經常帶她從事體育運動，包含桌球、羽毛球、籃球，最後會選擇網球，是因為她喜歡比賽的感覺，尤其是擊敗對手的感覺。

鄭欽文是此次奧運的大黑馬，從1日在半決賽中擊敗世界排名第一的波蘭球后斯威雅蒂（IgaSwiatek）之後，她就已經刷新了中國女網的最佳戰績。

值得注意的是，鄭欽文曾透露，她有三個網壇偶像，分別是費德勒、納達爾、喬科維奇，其中最喜歡的就是費德勒，「他是我的靈感來源，他在球場上非常經典，就算是現在，我還常看他的影片。」