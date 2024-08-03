噴漆撒冥紙「搞錯對象」1hr就被攔　囂張男嗆警：我犯什麼罪

記者鄧木卿／台中報導

台中市27歲高姓男子昨（2）日下午六點多，開車載1名男性友人到清水區一處民宅噴漆、撒冥紙，結果找錯對象，警方獲報1個小時後就攔到兩人，2男仗著犯案時戴口罩，臉孔未被拍到，嗆辯「我犯了什麼罪？」「你哪個派出所？」不願配合製作筆錄。

▲▼2名男子噴漆撒冥紙1個小時後被攔，還嗆辯「我犯什麼罪」，警方表示不配合就拘提。（圖／翻自社會事新聞影音，下同）

清水警分局昨天下午6點多獲報，有住家鐵門遭人噴漆、撒冥紙，屋主自認家人們和外界並無債務糾紛，是對方搞錯目標，因此提告毀損，警方受理報案後，7點多攔截一輛涉嫌重大的黑色自小客車。

但車上高男一分不配合，反問「我到底是犯了什麼罪？車子我在開，不代表是我」，「你哪個派出所？警員編號？」另名友人看著警方提示的噴漆畫面，假惺惺說「喔，那是誰啊，我不認識耶」。

警方從路口監視器得知，該輛自小客車確實和潑漆、灑冥紙有關，有意要帶回派出所釐情案情，但2男不配合，由於2人並非現行犯，只好放行，不過也告誡，會傳喚到案說明，如不到場就拘提，拘提不到就通緝。

警方後來查出，高男駕照已被註銷，雖持有駕照，但因積欠大筆罰單，不得開車，依道交條例第21條第1項第4款開單告發。