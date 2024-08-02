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社會 社會焦點 保障人權

違停被開單罵警「猴孩子」　駕駛挨罰2萬元

記者黃翊婷／台北報導

男子阿榮（化名）去年2月間因為違規停車被開罰單，竟對警員辱罵「管好你們這些猴孩子」等話；雖然他事後辯稱是遭到警員推擠，想報警被無視才會說出氣話，但並未獲得台北地院法官採信，日前被判處應賠償該名警員2萬元。

▲▼ 罰單示意圖。（圖／本報資料照）

▲阿榮因為罰單與警員起爭執。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關。）

判決書中記載，阿榮去年2月間將一輛自用小客車違規停放在台北市某紅線路段，被警員當場製單舉發，大約2個小時之後，他返回取單時，因為不滿挨罰，竟對警員徒手比劃並辱罵「管好你們這些猴孩子」、「這群猴孩子搞得像幫派一樣」等話。

台北地院法官認為，事件經過有警方職務報告、密錄器影片為證，阿榮使用謾罵、情緒性言詞，對警員表達不屑、輕蔑之意，客觀上足以使警員有屈辱、不堪、難受等不佳的主觀感受或反應，旁觀的不特定人士也有可能對警員產生貶損評價，確實造成警員的人格及社會地位減損，侵害到警員的名譽權。

雖然阿榮辯稱，當時是因為警員先推他，想要報警卻不被受理，一氣之下才會使用情緒性用語，並無侮辱的意思。但法官認為，這不能當作阿榮說出上述言論的正當理由，最終沒有採信，並判他應賠償警員2萬元較為適當，全案仍可上訴。

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