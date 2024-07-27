超商店員1人飾2角偷走4包裹　賠50萬仍被判刑半年

記者黃翊婷／綜合報導

超商店員小智（化名）利用職務之便，先是在購物網站上使用2個分身帳號訂購6組商品，等到包裹送抵門市，再偷偷取走，後來事情露餡，他賠償50萬元達成民事糾紛調解。不過，刑事部分，台北地院法官日前審理之後，仍依業務侵占罪判處小智有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。

▲小智利用化名訂購商品，等包裹送抵門市，再自己偷偷藏起來。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小智是某超商的門市人員，負責處理收銀、貸物及包裹等業務，他卻利用職務之便，先是在去年3月間透過購物網站，使用自己的2個分身帳號訂購6組商品，共計9萬6230元，等到包裹送抵門市之後，他再偷偷藏起來，成功在未結帳的狀況之下，拿走其中4個包裹。

後來店長清點包裹時發現短缺，調閱監視器錄影畫面一查，才發現有「內賊」。而小智到案之後，對於上述犯行均坦承不諱。

台北地院法官認為，小智利用自己有保管店內代收付包裹、收取款項業務的機會，未付款便將化名訂購的包裹取走，一共侵占6個包裹，其中4個（共6萬4190元）已被實際帶走，可見他的價值觀念偏差，行為確實不妥。

法官表示，考量到小智過去沒有任何刑案紀錄，也賠償50萬元與店長針對民事糾紛部分達成調解，最終依業務侵占罪判處他有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。