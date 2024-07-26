台北男上班時間內車道開到睡著　自曝「1事」下場慘了

記者黃翊婷／台北報導

男子阿榮（化名）今年6月間開車行經台北市文山區某路段時，因不勝酒力在內側車道停下並陷入昏睡，事後他又自曝2年多前曾酒駕拒測，雖然沒有構成累犯前科，但由於他的行為所生風險較高，日前被台北地院法官依法判處有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。

▲阿榮坦承酒駕，還自述2年多前曾酒駕拒測。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮今年6月13日深夜11時許在某酒吧飲用威士忌，隔日一早8時許駕駛自用小客車準備返家，行經台北市文山區某路段時，卻因為不勝酒力，將車子停在內側車道並陷入沉睡，後來經警方到場盤查，測得吐氣所含酒精濃度為每公升0.81毫克。

阿榮到案之後不僅坦承酒駕，還自述曾在2年多前酒駕拒測。台北地院法官認為，阿榮雖然沒有構成累犯前科，但他明知酒駕危險，仍開車上路，還在上午交通尖峰時段將車子停在內側車道，一旦發生事故，顯然比較容易產生嚴重危害，提高公眾交通的潛在危險。

法官表示，考量到阿榮犯後始終坦承犯行，態度尚可，但酒精濃度超過法定標準值甚高，不宜輕縱，最終依吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具罪，判處他有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。

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