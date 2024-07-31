罵女鄰居「妳真胸」　台北男慘賠10萬元

記者黃翊婷／台北報導

男子阿強（化名）與女鄰居小花（化名）因裝修問題長期相處不睦，他竟在2021年6月至8月間對小花嗆聲，包含「看X小」、「欠人X」、「妳真胸」等話，結果反被一狀告上法院。刑事部分阿強被法官依公然侮辱罪、強制罪判處拘役120日、有期徒刑6個月，皆可易科罰金；民事部分，他還要賠償小花10萬元。

▲阿強以不雅言語罵女鄰居小花，結果卻害慘自己。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小花在判決書中主張，她與阿強是鄰居關係，對方卻在2021年6月至8月間，於公寓樓梯間、走道、大門口以不雅言語辱罵她，包含「臭X掰」、「看X小」、「欠人X」、「妳真胸」、「看到妳脫光光」等等，甚至多次從樓梯間、陽台潑水，導致她的居住安寧權利受損、精神受到損害，憤而決定提告求償30萬元。

阿強則辯稱，他沒有對小花做出上述犯罪行為，自然不用賠償。但在刑事部分，台北地院法官認為，兩人因為裝修漏水問題起爭執，阿強的行為涉犯公然侮辱罪及強制罪，於是依法判處他拘役120日、有期徒刑6個月，皆可易科罰金。

民事部分，法官認為，阿強因與小花長期相處不睦，竟不思以理性方式解決問題，反而使用不雅言語攻擊，言論內容對小花的社會評價、生活等權利造成影響，考量到雙方身分、地位、經濟狀況等因素之後，最終判他應賠償小花10萬元較為適當，全案仍可上訴。