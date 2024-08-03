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印度神童預言台灣未來　鬆口「這段時間」有動盪：要非常小心

印度神童阿南德（Abhigya Anand）。（圖／翻攝Abhigya Anand - Praajna Jyotisha YouTube）

▲印度神童阿南德（Abhigya Anand）。（圖／翻攝Abhigya Anand - Praajna Jyotisha YouTube）

圖文／CTWANT

「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）8月6日至8日將現身台北南港展覽館的亞洲區塊鏈高峰會，還會公開演講。阿南德鬆口台灣的國運和台海危機關鍵時間點，而被質疑「第三次世界大戰」預言失準，他直球回應「我不是神」無法百分之百正確。

18歲的阿南德以印度神童身分，每次發言都能造成全世界關注，近期他初次訪台，也吸引許多台灣民眾想多了解他。根據《民視新聞網》報導，阿南德看了台灣的星盤，針對台灣的未來他表示，「台灣的國家認同會一直存在，無論發生什麼威脅，我相信台灣永遠會保持獨立且強大」。

阿南德鬆口2025年以後台灣會面臨一些「根本上的變化」，他預測可能是南海衝突或某種攻擊。而兩岸關係上，阿南德則強調2028年到2032年要非常小心，這是一段動盪的時刻。至於許多人很關心的台灣經濟，阿南德直言台積電在2025年3月以後會面臨一些問題，要謹慎面對。

一直以來外界也有不少質疑阿南德預言的聲浪，其中包括他曾說過將有第三次世界大戰但並未發生，阿南德坦然表示，他不是神所以無法百分之百預測準確，如果他知道未來的一切那他就是神了。

但阿南德補充說，當時他預測後感覺世界將面臨重大危險，有兩種可能戰爭或重大疾病，他不確定是什麼危險，只能肯定2020年3月有危機發生，結果全球的確因新冠肺炎（COVID-19）病毒爆發，造成許多人死亡。

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