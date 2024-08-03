9縣市熱爆！　下週二變天「熱帶低壓」將生成

▲今起到下週一高溫炎熱 。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導

下週可能會有有一個熱帶低壓生成，不過對台灣沒有威脅；今起到下週一高溫炎熱，中央氣象署針對9縣市發佈高溫燈號；下週二至五水氣增多，西南部有短暫雨。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，未來一週台灣東方、日本南方廣大的海面，有兩個熱帶擾動在大低壓環流中醞釀，其中距離較近的擾動以發展成「熱帶低壓」的機率較高，不過對台無威脅，應持續觀察。

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今(3)日晴朗炎熱，防極端高溫，達38度左右，要注意防曬、防中暑；午後有小範圍對流發展，大部分在山區。今日各地區氣溫為：北部24至38度，中部25至36度，南部25至36度，東部22至37度。

▲中央氣象署針對9縣市發佈高溫燈號。（圖／中央氣象署）

中央氣象署針對9縣市發佈高溫燈號，台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；桃園市、台中市、南投縣、嘉義縣為黃色燈號。

明日、下週一(4、5日)晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；清晨西南風與陸風輻合，西南沿偶有零星降雨；午後對流發展，影響部分山區及少部分平地。下週二至週五(6至9日)，水氣增多，清晨西南部有局部短暫陣雨，不穩定度提高，午後對流發展，擴展至山區及部分平地，有大雷雨發生的機率。

▼最新(2日20時)歐洲模式(ECMWF)系集模擬顯示，距離較近的擾動以發展成「熱帶低壓」的機率較高，呈現分歧的路徑(左圖)，美國模式(GEFS)系集模擬，路徑亦是分歧的(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）