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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國人幫麟洋配加油標語遭搶爆衝突　外交部斥：毫無教養可言

▲台灣球迷自製「台灣加油」標語，卻在奧運賽場遭中國球迷強走引發衝突。（圖／記者杜奕君攝）

▲台灣球迷自製「台灣加油」標語，卻在奧運賽場遭中國球迷搶走引發衝突。（圖／記者杜奕君攝）

記者陳家祥／台北報導

我國羽球男雙組合李洋、王齊麟2日四強賽中立刻丹麥對手勇闖金牌戰，過程中，有熱情加油的國人持「台灣加油」圖樣標語遭惡意人士暴力搶奪，引發各界關注。對此，外交部表示，該暴力行徑毫無教養可言，且嚴重違反奧運所代表的文明精神；駐處吳志中大使也與我國人會面，駐處後續將配合國人意願，協助向法國警方報案。

外交部強烈譴責惡意人士在奧運會中，蠻橫搶奪我國人手中「台灣加油」圖樣標語的粗暴卑劣手段。該暴力行徑，非但毫無教養可言，且嚴重違反奧運所代表的文明精神，更悖離法治與侵害言論自由。

外交部表示，已責成我國駐法國代表處洽請相關方協助，防範類此暴力事件再次發生，維護觀眾安全。駐處吳志中大使也與我國人會面，駐處後續並將配合國人意願，協助向法國警方報案。

外交部重申，各方應遵守奧林匹克精神，即卓越、友誼、尊重的價值，並遵守國際奧委會規定及地主國法律，觀賞賽事時保持和平理性並互相尊重，這也是對各國參賽選手的尊重。

另外，有關我國人在比賽中持印有台灣字樣的加油毛巾，遭現場保全奪走一事，外交部同時責成駐處向主辦單位反映其過度執法。

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