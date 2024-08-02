復電害冰箱冷氣壞光「食物要冰親戚家」　苗栗民眾怒罵台電將求償

▲苗栗苑裡鎮山柑里一社區停電，台電恢復供電後，大批電器受損，居民將集體向台電求償。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮山柑里一處社區，昨（1日）天傍晚發生停電事故，但台電公司復電反成災難，約有20戶家庭和工廠的電器、CNC車床機台，疑似遭到高壓電衝擊受損，住戶不滿6月初已有跳電事故，此次受損情形更加嚴重，決定聯合向台電求償；台電則表示，事故原因有待進一步調查釐清。

苗栗縣議員陳品安今天表示，昨天傍晚陸續接獲苑裡鎮山柑里民眾陳情，指傍晚6點左右先是無預警停電，雖然沒有多久就恢復供電，但卻發現家中的冰箱、電腦、冷氣機、熱水器等電器全部壞掉、冒白煙，民眾怨聲載道，懷疑變壓器故障，1.1萬伏特的超高電壓，未減壓成110或220伏特，直接輸送到家戶造成巨大損失。

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受害民眾說，6月1日也發生過零星停電事故，當時台電宣稱：松鼠造成停電，但卻未發現松鼠的屍體，昨天復電造成的損害，初步統計約有20戶受損，包含冷氣13台、飲水機、電熱水器，更有造價不菲的４部CNC車床機台，適逢酷熱天氣，晚上不能吹冷氣，冰箱食材只能拿到親友家冰存，民眾超生氣，將聯合向台電公司求償損失。

台電苑裡服務所表示，昨傍晚停電事故後派員查巡，初步發現線路熔斷，試送電時狀況正常，至於為何引起家戶和工廠設備燒損，詳細原因需再調查和釐清。