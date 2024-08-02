　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

復電害冰箱冷氣壞光「食物要冰親戚家」　苗栗民眾怒罵台電將求償

▲苗栗苑裡鎮山柑里一社區停電，台電恢復供電後，大批電器受損，居民將集體向台電求償。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗苑裡鎮山柑里一社區停電，台電恢復供電後，大批電器受損，居民將集體向台電求償。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮山柑里一處社區，昨（1日）天傍晚發生停電事故，但台電公司復電反成災難，約有20戶家庭和工廠的電器、CNC車床機台，疑似遭到高壓電衝擊受損，住戶不滿6月初已有跳電事故，此次受損情形更加嚴重，決定聯合向台電求償；台電則表示，事故原因有待進一步調查釐清。

苗栗縣議員陳品安今天表示，昨天傍晚陸續接獲苑裡鎮山柑里民眾陳情，指傍晚6點左右先是無預警停電，雖然沒有多久就恢復供電，但卻發現家中的冰箱、電腦、冷氣機、熱水器等電器全部壞掉、冒白煙，民眾怨聲載道，懷疑變壓器故障，1.1萬伏特的超高電壓，未減壓成110或220伏特，直接輸送到家戶造成巨大損失。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲苗栗苑裡鎮山柑里一社區停電，台電恢復供電後，大批電器受損，居民將集體向台電求償。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗苑裡鎮山柑里一社區停電，台電恢復供電後，大批電器受損，居民將集體向台電求償。（圖／記者楊永盛翻攝）

受害民眾說，6月1日也發生過零星停電事故，當時台電宣稱：松鼠造成停電，但卻未發現松鼠的屍體，昨天復電造成的損害，初步統計約有20戶受損，包含冷氣13台、飲水機、電熱水器，更有造價不菲的４部CNC車床機台，適逢酷熱天氣，晚上不能吹冷氣，冰箱食材只能拿到親友家冰存，民眾超生氣，將聯合向台電公司求償損失。

▲苗栗苑裡鎮山柑里一社區停電，台電恢復供電後，大批電器受損，居民將集體向台電求償。（圖／記者楊永盛翻攝）

台電苑裡服務所表示，昨傍晚停電事故後派員查巡，初步發現線路熔斷，試送電時狀況正常，至於為何引起家戶和工廠設備燒損，詳細原因需再調查和釐清。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
竹科驚見洗門風！　聯發科員工大門口下跪
味全龍球員涉賭　被逮畫面曝光
快訊／台股崩跌1004點「創史上最大跌點」　台積電重挫
樊振東首局遭輾壓！中國選手偷笑被拍到　陸網氣炸：噁心
快訊／味全龍球員涉賭遭起訴　球團通報聯盟
谷愛凌探班！　全紅嬋秒變「迷妹」討抱…羞喊：臉燙燙的
郭書瑤穿太低胸！「不小心掉出半邊」急停錄

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超準心測選第一眼看到的顏色！深挖自己什麼狀態會默默燃起鬥志

客人控小潘鳳梨酥「有鐵塊」！店家怒發律師函：還沒證實就要6萬

球迷看過來！統一獅潘威倫引退　「嘟嘟」綠戰袍一卡通喚回憶

路邊停車見「人肉占位」PO影片怒控沒品！慘遭網打臉：是妳插隊

鴻盛88輪擱淺「船東、保險公司皆失聯」　航港局代除油完成

「妹子夏天1穿搭」走路狂晃　一票人超愛：上胸更大

手搖飲「點少冰」喝幾口沒了！他一開封傻住　真相超驚人

復電害冰箱冷氣壞光「食物要冰親戚家」　苗栗民眾怒罵台電將求償

新鮮人薪資大揭密！　3科系畢業生月入5.7萬奪冠

狼師性侵24幼兒「僅8人成案」　教育局駁吃案：有些幼生不願多講

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

「太腰瘦」泳裝吸千萬次觀看　陸游泳選手唐錢婷爆紅

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

戴資穎眼眶泛紅揮手謝群眾　教練談賽後擁抱：英雄相惜

女高中生魂斷夏令營父親心碎 出事才知業者沒投保：忘了！

戴資穎負傷上陣 拚到流血0比2不敵依瑟儂 ...奧運最終戰落幕

「看到小戴哭真的會想哭！」　郭婞淳哽咽：心跟著一起跳動

周天成打趴日本一哥挺8強　對手沒轍...只能苦笑丟拍！

超準心測選第一眼看到的顏色！深挖自己什麼狀態會默默燃起鬥志

客人控小潘鳳梨酥「有鐵塊」！店家怒發律師函：還沒證實就要6萬

球迷看過來！統一獅潘威倫引退　「嘟嘟」綠戰袍一卡通喚回憶

路邊停車見「人肉占位」PO影片怒控沒品！慘遭網打臉：是妳插隊

鴻盛88輪擱淺「船東、保險公司皆失聯」　航港局代除油完成

「妹子夏天1穿搭」走路狂晃　一票人超愛：上胸更大

手搖飲「點少冰」喝幾口沒了！他一開封傻住　真相超驚人

復電害冰箱冷氣壞光「食物要冰親戚家」　苗栗民眾怒罵台電將求償

新鮮人薪資大揭密！　3科系畢業生月入5.7萬奪冠

狼師性侵24幼兒「僅8人成案」　教育局駁吃案：有些幼生不願多講

87歲嬤大雨中失蹤！中和帥警找到她　「超man公主抱」送回家

供應鏈移轉商機湧現　南亞商機日逾60家買主來台採購

運價撐不住　美國線每大箱運價說降2、3百美元變成降5百

五熊車禍飛起…尪第一反應「伸手保護她」　淚眼：覺得真的活不下來

周天成挺過大腸癌闖入奧運8強　醫建議：45歲後可規律篩檢

金髮妙齡女攔路「警察先生幫我」　桃園警飆追公車找回手機

拜登努力全泡湯？　美國法院暫緩恢復「網路中立性」

可爾必思限時夏日冰沙現身台北　加碼麻糬鬆餅好夏天

河南一官員被雙開！官方通報列罪行：攜帶違禁書入境

「亞洲最大花式滑冰賽」明開跑！免費看迷你表演劇　還有限定市集

生活熱門新聞

調情做1事讓超解　男網友：就是想做

悚！鬼門開前「連燒3宮廟」　民俗專家曝3原因

外面一片汪洋！「擋水神器」守住百年米廠　2萬人震撼

台灣人「1吃法」享用麥當勞薯條　日網紅衝擊很大

找到真愛！8月桃花爆棚TOP3星座

「31歲廣達工程師」奪銀牌　他驚問：下班不累嗎

快訊／對流旺盛！10縣市大雨特報　下到入夜

旅客落軌「遭自強號撞上」卡在車底　台鐵竹南＝苗栗單線行車

鬼月飲食5大禁忌　一吃「好兄弟來了」

大腸包小腸110元　店家曝用「豬大腸」：有過分嗎

「離職超強1招」退LINE群組！萬人驚呆

她長期胸悶懷疑罹癌！就醫才知被1生活習慣害慘

「這種水準也敢去奧運」　他4字嗆酸民

「奧運1女將」幾乎0負評！網狂點頭：厲害到沒對手

更多熱門

相關新聞

8月不缺電！　台電：日尖峰備轉容量率維持10％

8月不缺電！　台電：日尖峰備轉容量率維持10％

8月天氣持續炎熱，有關8月供電狀況，台電表示，預估日尖峰最大可達4615萬瓩、備轉容量率10%；夜尖峰最大供電能力可達4035萬瓩、備轉容量率7%、備轉容量可達280萬瓩，供電能力充裕。

台灣缺電？郭智輝再反駁　力拚1年內減少跳電頻率

台灣缺電？郭智輝再反駁　力拚1年內減少跳電頻率

彰化和美傳巨響停電　台電：八哥誤觸避雷器

彰化和美傳巨響停電　台電：八哥誤觸避雷器

即／桃園龍潭大停電2631戶停電　兇手是鳥

即／桃園龍潭大停電2631戶停電　兇手是鳥

名勝世界壹號驚傳停電！失去動力漂流太平洋

名勝世界壹號驚傳停電！失去動力漂流太平洋

關鍵字：

停電電器受損苑裡山柑里台電

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台東男遭砍　「右手掌斷了」躺地痛嚎

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　

爆多人以為李洋身高170↓　一查全驚呆：很高

鳳梨老婆改口認了「被打好幾次」

都愛上正妹護理師！2醫生互毆　一人被打進ICU

即／Toyz入獄79天　放風上銬畫面曝

即／美股突「大怒神下跌」　道瓊狂瀉441點

大比分落後！中國桌球一哥離場換球衣上演大逆轉

快訊／發狠揮刀「砍斷右手掌」！兇手落網了

46秒就認輸！女拳手被對手打到跪地痛哭

和勒布朗有差距　林昀儒：是我衝擊他

背包客「30天睡30妹」　洋腸人生開啟AV之路

調情做1事讓超解　男網友：就是想做

李洋自轉外國腔　「供蝦毀」影片再翻紅

看女兒溺斃前最後照　父心碎：她被水流沖下去卡住

更多

最夯影音

更多

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

「太腰瘦」泳裝吸千萬次觀看　陸游泳選手唐錢婷爆紅

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面