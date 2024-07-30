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青菜又貴又醜「菜價漲13%」　消費者嘆：隨便買1袋要500元

▲颱風來了，民眾到市場搶買青菜。（圖／記者楊惠琪攝）

▲颱風過後，今天市場開市，各類蔬菜價格幾乎全面上揚。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

凱米颱風重創蔬菜產區，近期菜價飆漲，今天市場開市，因到貨量少、買氣強勁，再帶動菜價上揚。根據台北農產運銷公司統計，今日蔬菜平均批發價每公斤44.7元，比上一個交易日大漲5元，漲幅達13%，葉菜類平均貴5成、瓜果類漲3到5成，青蔥1把150元、香菜1小把就要40元，更是翻倍漲，有消費者抱怨，蔬菜又貴又醜，隨便買一袋菜就要500多元，直呼吃不消。

據農業部最新統計，凱米颱風造成農漁畜產業災損已逾28億元，其中農產損失就高達16.5億元，以全國最重要蔬菜產地雲林縣受損最嚴重，農損高達6.7億元，也影響北部蔬菜供應量。

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北農表示，今天因休市後承銷人普遍存貨少，預期需求增加，颱風過後產地作物受損嚴重，進貨品質差異很大，水傷、腐爛偏多，由於到貨量減少影響，承銷人購買意願高，買氣強勁，交易市況熱絡，各菜種行情價格漲多跌少。

根據北農統計，今天明顯出現漲幅的葉菜類有小白菜、青江菜、空心菜、A菜、地瓜葉，瓜果類胡瓜、絲瓜、苦瓜與番茄也持續上揚，根莖類的紅白蘿蔔也上漲。其中又以A菜漲幅最高，每公斤批發價上漲41元，辛香料部分，青蔥、九層塔都翻倍漲，香菜每公斤批發價仍破千元。

▲颱風過後，香菜價格飆到每公斤千元天價。（圖／記者楊惠琪攝）

▲香菜每公斤飆到千元天價， 1小把就要價40元。（圖／記者楊惠琪攝）

記者實際走訪北市信義區永春市場，今天市場菜販菜量明顯減少、菜況欠佳，1把不到半斤重的空心菜、小白菜、青江菜，平常1把約20元，現在1把40元起跳，A菜1把要價70元，瓜果類部分，苦瓜1條95元、大黃瓜每斤70元、白蘿蔔每斤40元，也都比平常貴了近5成。

新莊公有市場菜販廖炯程說，今天葉菜類普遍貴了3至5成，不耐泡水的瓜果類也漲了快5成，因為菜價太高，消費者買氣不如預期，多數民眾只購買一餐的量，或改買肉類、雞蛋等食材。
 

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