桃園男帶2幼女傳訊家人後失聯　警即刻救援找到人車力阻憾事

▲桃園市男子上月30日向家人傳輕生訊息，還攜2幼女外出，楊梅警方調監視器發現出現在新屋區，線上警網即刻救援尋獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅警分局上月30日晚間接獲中壢警方通報協尋，一名男子開車攜帶2名幼女外出，還透過LINE訊息向家人說要輕生，楊梅警方立即展開及時刻救援，其中永安派出所透過監視器查出男子人車出現在新屋區中山西路三段附近，員警驅車趕到發現該轎車蹤跡查看，所幸男子與2名幼女均平安無恙，帶回派出所安撫後通知家人到場領回，家屬對於員警及刻救援迅速找回3名家人感謝再三。



楊梅警方指出，30多歲男子7月30日晚間透過LINE向家人傳訊輕生，還帶走2名年幼女兒同車外出，警方接獲中壢警方通報緊急尋人後，透過男子最後手機發出訊息地點位置，調閱監視器查詢，查出位於新屋區中山西路三段附近。

▲楊梅警方在新屋區中山西路上救援子男與2幼女，帶回派出所安置，並通知家人到場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局永安派出所緊急派出警員朱忠強等人協尋，果然在中山西路三段160巷附近發現人車蹤跡，員警發現男子與2名女兒均平安無事。後續詢問原委，男子聲稱因經濟問題與家人爭吵，一時衝動下才發出輕生訊息，員警隨即安撫情緒，並將男子與2名幼女帶回派出所暫時安置，並聯繫家屬到場領回。家屬見子男與2幼女平安無事後才鬆了一口氣，對警方積極熱忱服務態度感謝不已。



楊梅警分局呼籲，民眾對自己或親友情緒上有需要幫助處，可透過與好友談心或生命線專線「1995」、安心服務專線「1925」請求協助，也可撥打「110」與「119」報案專線求助，千萬不可有輕生念頭，勿因一時情緒變化，做出無法挽回之事。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995