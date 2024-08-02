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開啟永續飲食旅程　灃食基金會暑期活動起跑

開啟永續飲食旅程 灃食基金會暑期活動起跑（圖／灃食基金會提供）

▲2024灃食良食脈動講座，開啟永續飲食的旅程。（圖／灃食基金會提供，以下同）

生活中心／綜合報導

為將地球永續理念注入飲食教育中，灃食公益飲食文化教育基金會8月舉辦多場相關活動，包含可讓學生學習平衡碳足跡的「平衡地球美食家-永續桌遊體驗」及集結「永續達人」分享多元生活經驗的良食脈動巡迴講座等，歡迎民眾帶領學童報名。

灃食教育基金會副執行長葉俊甫表示，家庭是飲食教育的重要場域，透過每年舉辦的灃食親子食育營，建立家庭餐桌的對話，也激發珍惜食物的情感，即將登場的「平衡地球美食家」桌遊體驗，則希望帶孩子更深入認識「永續與餐桌」之間的關係，歡迎家長鼓勵家中的國中及國小高年級孩子參加；「良食脈動講座」則希望用淺顯易懂的方式，把飲食知識傳遞給社會大眾，並融入「體驗」環節，參與者現場實際「品嚐」感受，學習知識的同時還能大飽口福。

灃食教育基金會由頂新和德基金支持成立，基金會以行動引領下一代學習愛地球，與長期關注環境永續議題的基金會捐助人代表魏應充理念一致。

開啟永續飲食旅程 灃食基金會暑期活動起跑（圖／灃食基金會提供）

▲灃食親子食育營帶著孩子手作豆腐，趣味紀錄影片全新上線。

開啟永續飲食旅程 灃食基金會暑期活動起跑（圖／灃食基金會提供）

▲平衡地球美食家桌遊體驗，帶孩子學習餐桌與永續的關係。

推廣永續飲食，灃食教育基金會8月攜手台北及台中的科學館舍，以國中及國小高年級學童為對象，設計兩場「平衡地球美食家-永續桌遊體驗」，學童在遊戲過程中可進行競爭與合作，找到對環境影響最小的食材，學習永續飲食概念，8/3台北場可至國立臺灣科學教育館官網報名，8/16台中場可至國立自然科學博物館網站查詢。

另外，8月10日登場的良食脈動巡迴講座台北場，以「飲食Chill散策」為主題，邀請到關心海洋的蘇格澳底貓哥林群、《怪奇海產店》作家黃之暘、1000步的繽紛台灣節目主持人蔡安和、深入山林的昆蟲專家廖智安、推廣蔬食的時尚達人顏轅詩與全植飲食作家楊開瑞等人，分享飲食與環境的故事，體驗環節則邀請Bar Mood、山心餓意、趴利趴利台灣冰淇淋等知名綠色餐飲名店，準備專屬飲品、冰品、蔬食等永續料餐點，讓大家進一步認識餐飲消費如何影響居住環境，活動資訊可查詢 https://www.fullfoods.org/

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