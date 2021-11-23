灃食「良食脈動」線上講座　探索飲食知識抽大獎

▲灃食良食脈動講座因應疫情，轉以線上形式呈現。



圖、文／灃食公益飲食文化教育基金會提供

灃食公益飲食文化教育基金會「良食脈動」講座邁入第5年，今年改以「灃FOOD好疫力」倡議網站呈現，除邀請專家開講外，並搭配精美圖表、互動遊戲，讓民眾輕鬆了解飲食知識；此次結合線上學習，參加每場次問答活動即有機會將iPad mini、Apple Watch、AirPods及1000元加菜金帶回家。

灃食教育基金會表示，良食脈動講座原定與民眾面對面，然受疫情影響改以線上方式呈現。疫情當前，民眾關心如何吃得更健康，故2021年度以「灃FOOD好疫力」為主題，特別鎖定「愛上蔬食」、「食在安心」、「選對食物」等社會關注議題，幫助民眾學習、享受健康人生。

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▲灃食邀請飲食領域專家，線上開講傳授最新飲食知識。



講座內容多元豐富，外食族、家長及蔬食主義者等，都能從中釐清誤解或學習知識，如「外食族該避開的飲食地雷」中，大葉大學教授柯文慶表示，很多人對加工食品聞之色變，但只要選購誠實標示、符合法規的產品，均衡搭配多元食物，一樣可以吃出健康。還有其他飲食領域學者、米其林主廚、無肉市集創辦人等專家分享，歡迎民眾一起線上學習。

「灃FOOD好疫力」講座已有3集上線，民眾只要花3分鐘，就能獲得可增進營養健康的飲食知識，想深入學習者，也可在灃食Youtube頻道觀賞更深入的長版影片。灃食基金會表示，基金會捐助人代表魏應充關心下一代的健康，透過基金會推動飲食教育文化，讓飲食教育與日常結合。

即日起至12月10日，上「灃FOOD好疫力」網站，學習知識並完成測驗即可參加抽獎；灃食教育基金會誠摯邀請民眾，在疫情時代透過日常飲食為健康加分。 https://reurl.cc/Mk699k