【廣編】第17屆龜甲萬盃全台餐飲科系競技　以永續飲食為主軸傳承美味

▲經過評審逐一品評後，最終分別由高中職組由家齊高中餐飲科及大專組中華醫事科技大學餐旅管理系奪冠。



圖、文／龜甲萬提供

龜甲萬盃料理比賽至今已進入第十七個年頭，除提供了國內餐廚界人員交流觀摩的平台，這幾年更以「永續飲食進行室」為主要內涵。

今年以「永續新食尚 傳承好滋味」為主題，參賽者運用龜甲萬產品設計菜色，參賽者需發想設計符合永續飲食概念的三道菜色，延續推廣綠色安心的在地食材和傳承台灣美食文化的精神，本次評分標準考驗參賽者們對於口味與產品特色應用發揮，同時需具備絕佳的刀工、火候與餐盤設計搭配。料理符合永續飲食的程度也將是一大評分基準，從材料的選購和烹調皆需符合綠色安心、永續飲食的原則。

龜甲萬期望能透過龜甲萬盃料理比賽，以積極、全面參與的行動引導學校及餐廚業界落實永續和文化傳承的作為，也因此，2022年第十七屆龜甲萬盃料理比賽，希望能透過選手們對食材的溯源、低碳的里程和烹調方式、惜食不浪費、傳統美味新面貌的展現理解與融會貫通，將這些理念更有效地往下紮根。

經過評審逐一品評後，最終分別由高中職組由家齊高中餐飲科及大專組中華醫事科技大學餐旅管理系奪冠。龜甲萬希望透過料理比賽，提供餐飲人員切磋交流的平台，同時培育出更多業界的明日之星。