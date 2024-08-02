超準心測選第一眼看到的顏色！深挖自己什麼狀態會默默燃起鬥志

▲你知道自己什麼時候會燃起鬥志嗎？不妨玩個心理測驗測測看。（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

有時候，即使是平常沉默寡言或內向的人，也會突然「切換模式」，展現出完全變了一個人的樣子，你知道自己什麼時候也會突然這樣嗎？不妨透過外國網站《an.an》的心理測驗，選出第一眼最先看到的顏色，來找出你會「暗中燃燒鬥志」的情境。

Q：以下圖片中，你最先看到的顏色是什麼？

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A：紫色

B：橙色

C：藍色

D：綠色

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A：「紫色」——問題或課題積壓的時候

你是一個能夠持之以恆努力的人，無論眼前有多麼高的山峰或多大的障礙，你都能以堅韌不拔的精神克服它們。一般人可能會在這樣困難的情況下想要逃避，但你反而會被激發出不屈不撓的鬥志。

B：「橙色」——被堂堂正正挑戰的時候

你活力充沛且直率，雖然這是你的魅力，但也因為太過單純，容易看不透事物的表面。有挑戰來臨你會燃起鬥志，接受它並希望在競爭中獲勝。

C：「藍色」——自己的努力沒被認可的時候

選擇這個答案的人，通常是遵守規則且認真的人。你無論做什麼事都會認真對待，並且踏實地取得成果；但當你的努力未被正確評價時，你的鬥志就會被激發出來。

D：「綠色」——重要的人陷入困境的時候

選擇這個答案的人是和平主義者，喜歡和諧，不喜歡爭鬥或競爭。但當重要的人陷入困境的時候，你的鬥志會被激發、成為一名真正的勇士，勇敢地面對任何敵人或困難。