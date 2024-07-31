快訊／助理用藥後不適送醫　沈伯洋還原：意識清醒為保險起見送醫

▲沈伯洋助理送醫。（圖／記者皮心瑀攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院31日傳出救護車警鈴聲，引來關注。有媒體報導，是綠委沈伯洋的一名女助理不滿被解雇服藥抗議，但稍早沈伯洋辦公室發出聲明，說明是一名男同仁服用常規用藥後身體不適，同仁陪同他到醫護室，經醫護室評估後，才叫救護車送台大醫院觀察。沈伯洋受訪時也回應，該助理本來就有在固定服藥，用藥後就出現一點暈眩，所以送醫務室後，為保險起見送醫院，他從頭到尾意識清醒，看起來沒什麼問題，就請他家人先帶他回去休息。

沈伯洋辦公室聲明說，今日上午在討論工作事項時，一名男性同仁身體不舒服，服用常規用藥後身體不適，同仁陪同他到醫護室，經醫護室評估後，建議送台大醫院觀察，目前意識清楚沒有大礙，家人先帶他返家休息，詳細狀況因病人隱私不便透露，感謝媒體朋友關心。

沈伯洋稍早受訪時也表示，剛剛辦公室有同仁身體不適，本來就有在服用藥物，因為剛才服藥就身體不舒服，就先到立法院醫務室，保險起見就送他到台大醫院，剛檢查完，該名男助理是跟他相識4、5年的朋友，剛剛有通知家人，請家人先帶回去。

對於是否為不滿被解雇，沈伯洋回應「應該不是」，最主要在跟他講工作狀況，因為該助理本來就有在服用藥物，而這是他個人隱私，所以就沒多問他是吃哪些藥，「在聊的過程中，因為他（助理）本來就有在固定（服藥），用藥後就出現一點暈眩」，所以送醫務室後，為保險起見送醫院，他從頭到尾意識清醒，看起來沒什麼問題，就請他家人先帶他回去休息。

沈伯洋也提到，大概在中午時和該名助理開會說明工作情況，「不過吃藥可能跟這個狀況是無關的，因為他是定時在吃」，從認識該助理的時候，就有用藥習慣，但是比較不好問在服什麼藥。