報優惠券代碼…漢堡王店員「沒有了」！鐵粉驚：希望不是真的

▲漢堡王。（圖／記者郭世賢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友昨（1）日想吃漢堡王，在排隊時，前面的人有報優惠代碼，卻聽到店員回答「現在優惠券已經沒有了」，讓他直呼，「希望不是真的」，畢竟現場買套餐動輒200塊起跳，實在有點買不下去，話題引發議論。

該名網友在PTT的fastfood板發問，「漢堡王取消優惠券？」他1日中午去漢堡王，在櫃台排隊時聽到前面的人報優惠代碼，店員卻回答現在已經沒有優惠券了。原PO就去官網查詢，但也沒看到說明，不知道是什麼時候沒有的，「就是常態的優惠券P0開頭的，之前有1+1=69，點心、漢堡、飲料等買一送一的。」

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原PO不禁直呼，「希望不是真的，不然現在電子票券也沒過去划算了」，想到現場菜單的套餐動輒200塊起跳，還不如不吃。貼文引發討論，就有人也表示，「中午去信義威秀買，店員也說今天開始沒有以前那種常態優惠券了」、「我昨天去買不能點，害我尷尬一下，馬的。」

不少網友忍不住搖頭，「大家都知道的優惠券竟然沒了喔？誇張」、「優惠券也稍微便宜而已，竟然也砍？」「悲劇，連這都砍了」、「前陣子才第一次用兩個安格斯的優惠券，省了不少，沒想到第一次也是最後一次吃了」、「最划算的華堡套餐，絕響。」

但也有人表示，「優惠券本來就不是常態啊！賣得比其他家便宜又不是傻了，就回到以前還沒擴點的型態而已」、「其實我還挺少看到人買優惠券／電子票券，每次去排隊幾乎都只有我一個是用券」、「飽飽卡不用怕吧？你擔心那個不如先擔心電商平台（電子票券）。」

▼漢堡王原本有優惠券，圖為7月方案。（圖／業者提供）