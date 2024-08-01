高鐵會員優惠放大　手機買自由座點數送雙倍 

▲高鐵推出會員優惠。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導



為鼓勵旅客加入高鐵TGo會員、利用手機票證環保搭乘自由座，台灣高鐵公司即日起推出手機APP購買自由座車票，可獲2倍點數；另外，新會員月月搭高鐵，最高可獲贈300點。

台灣高鐵宣布，即日起至9月30日推出「手機購買自由座，享TGo點數雙倍送」活動，高鐵TGo會員只要使用「T-EX行動購票」App購買自由座車票，即可獲得2倍紅利點數。

高鐵公司說明，TGo會員參加「手機購買自由座，享TGo點數雙倍送」活動，每人每月最多回饋1次，活動期間最多可享有2次回饋，(若當月多次搭乘，以加贈點數最高者計。旅客在車站透過手機「T-EX行動購票」App購買自由座車票，可免去現場排隊時間，完成付款後直接持手機票證掃描QR code就能進站搭車，更可以透過手機票證減少紙票使用。



此外，高鐵也針對尚未加入高鐵會員TGo的旅客，推出「新會員限定。月搭月贈點」，台灣高鐵表示，12月31日前新會員，於開通會員資格後的當月起算，每個月搭乘高鐵，就可以額外獲贈100點，若連續3個月都符合搭乘條件，最高可以獲得300點。

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台鐵8月1日起則推出電子票證常客回饋優惠，每月搭乘次數滿11次將有回饋金，折扣等同票價9折，搭乘逾41次回饋金等同票價8折；另再推30日、60日兩種電子定期票方案，折扣最低56折。此外，因台鐵已推出電子票證常客和定期票優惠，8月19日起將取消電子票證9折優惠。

