行政妹同事1副業「1hr賺超過日薪」！他驚呆：準備當全職

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人會兼職、找副業賺更多生活費，就有網友表示，同事行政小姐有一項副業，中午午休外出不用一小時，賺的錢就超過正職一日所得，最近還準備讓副業變全職，「最近要離職當全職除毛師了，實在太好賺」，令他忍不住直呼，「女生的錢也太好賺了吧！要不大家全都來當美容師？」引發話題。

有網友在PTT的WomenTalk板發起討論，「女性除毛是不是很好賺？」文中表示，他的同事是行政小姐，副業除毛師，「中午午休外出除個毛不用一小時，賺的錢就超過正職的一日所得。」最近對方要離職當全職除毛師了，「實在太好賺」。

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原PO也說，女友弄個眉毛就要花6、7千塊，燙頭髮要4、5千，不禁直嘆，「女生的錢也太好賺了吧！要不大家全都來當美容師？」貼文引發共鳴，「除毛師，幫除異性私處毛6000，好賺」、「女生商機比較多的關係」、「美甲也不錯賺，身邊很多女性朋友假日下班兼差賺外快。」

還有網友表示，「除胯下毛大約2000～3000，哪裡在6000」、「美業到處開啊」、「美甲真的很貴…越南一堆在開，還有越式洗髮」、「一堆人跟風開工作室」、「女生愛美無極限」、「懶人美業盛行，不只要服務更要有互動。」

也有人直呼，「刺青紋綉睫毛這種美容醫療灰色地帶」、「有需求有市場，利潤當然就跟著來。說穿了，就跟30年前開美容院大同小異，『美業』這詞也是刻意強化印象」、「貴在前置作業，還有你怎麼吸引客人來找自己。」