谷愛凌探班！　全紅嬋秒變「迷妹」討抱…還羞喊：臉燙燙的

記者廖翊慈／綜合報導

中國17歲跳水小將全紅嬋7月31日與搭檔陳芋汐拿下巴黎奧運雙人跳水10公尺台的金牌。兩人再次展現宛如複製貼上般「水花消失術」，完美的動作令全場讚嘆不已。賽後兩人受訪時，看到谷愛凌現身台下，讓全紅嬋瞬間化身小粉絲並驚呼，「妳好漂亮啊！」

▲全紅嬋、陳芋汐奪下巴黎奧運雙人跳水10公尺台金牌。（圖／路透社）

據《央視新聞》報導，全紅嬋與陳芋汐在獲得女子雙人跳水10公尺台的冠軍後，在場外接受採訪。在台上的全紅嬋發現了坐在第二排的谷愛凌，一臉不可置信摀住嘴，對方向自己用雙手比出愛心，讓她超開心。

▲全紅嬋開心擁抱谷愛凌。（圖／翻攝自央視新聞）

全紅嬋見谷愛凌來到台邊，興奮直呼，「妳好漂亮啊，我好開心啊，（妳整個人）閃閃發光，我在台上一眼就看見妳了，我第一次臉燙燙的！」全紅嬋邊說邊在原地小踏步，雙手不斷捧著臉，害羞地看著谷愛凌。

影片中，谷愛凌隨後上台與兩人合照。全紅嬋默默將身子貼過去，想拉近自己跟偶像的距離。谷愛凌也大方地擁抱全紅嬋，見對方活潑的一舉一動，不斷笑著。全紅嬋還雙手將奧運吉祥物娃娃舉高大喊，「見到（谷愛凌）真人了啊！」一旁的陳芋汐也不斷被逗笑。

▲全紅嬋見谷愛凌秒變迷妹。（圖／翻攝自央視新聞）

相關影片引起網友熱議，「全紅嬋輕輕靠過去，谷愛凌原本在跟陳芋汐聊天，看到她靠過來，立刻給了可愛的回應」、「好會表達愛的全妹」、「妹妹真的太可愛了」、「好溫馨的畫面」、「三個在一起的畫面太可愛了」。

全紅嬋與搭檔陳芋汐在本次奧運雙人跳水10公尺台比賽中，從第一跳開始就領先所有對手，更與第2名差距7.20分，五跳的表現都極為穩定，重現完美的雙人「水花消失術」，得分分別為「56.40、54.60、80.10、85.44、82.56」，總分為359.10分，毫無懸念奪得冠軍。

▲全紅嬋、陳芋汐再次展現神同步「水花消失術」。（圖／路透社，上同）

據悉，全紅嬋在巴黎奧運期間，還有8月5日、8月6日將出賽單人跳水10公尺台項目。