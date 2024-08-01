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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

NCC委員卸任才批「政媒集團化」　謝龍介轟馬後炮：人來才掃地

▲▼郭智輝 謝龍介 行政院長卓榮泰立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲謝龍介。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）卸任委員王維菁、林麗雲在任期昨日發出公開聲明，直言台灣「政媒集團化」成形，指電視新聞報導不公及過度政治立場化。對此，國民黨立委謝龍介今（1日）嗆，「人來才掃地、人去才煎茶」，根本是馬後砲，一點意義都沒有。

對於王維菁、林麗雲的公開信，謝龍介直言，「你以為這是良心發現嗎？不是的」，他們的聲明就是「人來才掃地、人去才煎茶」，人來了才要掃地，人走了才要泡茶，「馬後砲啦，一點意義都沒有」，兩人連一點政治、學術良心都沒有。

謝龍介說，NCC這些委員應「早去早超生」，他們過去為非作歹，成為東廠、鷹爪、打手，一路走來打壓多少不公不義的事實、箝制媒體，且欺壓、追殺在野，只要不順政府意的媒體通通一路追殺，「台灣還是一個民主國家嗎」？

謝龍介續批，就如王維菁、林麗雲所說，「政媒集團化」是民主最大障礙，但這就是她們在NCC委員任內所為，現在再放馬後炮，一點意義都沒有；他舉例，當殺了人之後，再說機制不夠透明，希望以後更透明，有一點懺悔之心嗎？

最後，謝龍介說，NCC本來要革命的地方就很多，希望新委員進去後，這個機構能成為真正行政中立的獨立機關。
 

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