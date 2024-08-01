台大雲林分院急救首創無牆化模式　提高重大創傷救護成效

▲台大雲林分院與縣內消防及衛生單位密切合作，更運用智慧醫療照護科技完善ESG企業社會責任，並陸續推動創新的救援方案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

緊急醫療救護，是民眾遭遇緊急傷病的第一道守護，而把醫療延伸病人發病的位置，從到院前，就幫病人建構好一連串救治的醫療系統。台大雲林分院率先與消防局和衛生局建立「無牆化遠距醫療模式」，體現遠距醫療應用，早期掌握病況以提升存活率以及預後。

副院長江文莒說明，在無線可攜式超音波引進救護車之前，在到院前緊急救護的範疇中，嚴重創傷的病人是非常難以急救的，除了明顯的外出血能夠進行辨識與處置外，內出血有時是難以辨識的，僅能從創傷的機轉推估，因此到院前緊急救護的處置就會有相當的侷限性。無線可攜式超音波儀器引進後，透過醫生協助高級救護技術員判讀，依病人傷情與迫切性，轉送往適當的醫院，讓接收醫院提前啟動創傷小組或其他因應措施的準備。

▲高級救護技術員使用無線可攜式超音波，發現eFAST 陽性，後續隨即送到具重度級緊急醫療處理能力的台大雲林分院斗六院區急診，到院後檢查病人確實有氣胸、血胸、肝裂、腎裂，隨即啟動創傷小組。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

江文莒指出，先前有一名病人不慎摔入河渠，救護車到場後，高級救護技術員使用無線可攜式超音波，發現eFAST 陽性，後續隨即送到具重度級緊急醫療處理能力的台大雲林分院斗六院區急診，到院後檢查病人確實有氣胸、血胸、肝裂、腎裂，隨即啟動創傷小組，在黃金救援時間內立即處置後並轉加護病房做後續醫療照護，病人平安脫離險境順利出院。

院長馬惠明表示，台大雲林分院是雲林唯一重度級急救責任醫院，近年與縣府合作大幅提升急救品質，如今運用5G科技建置無牆化遠距醫療照護的行動急診室，從人員訓練檢測及到院前創傷救命術等，更加入醫院實習及結合超音波師資，提升急救處置能力，增加重大創傷、OHCA病人的救護存活率。

雲林縣消防局長林文山表示，雲林縣平均每年約有1000件次的重大創傷救護案件，近年來在消防局與台大雲林分院及轄內各醫院的合作下，積極發展智慧救護，推出許多全國首創的方案，包括2020年率先引進電動骨針、2021年實施「院前超音波檢傷」、2023年「醫消聯手，即刻救援」，提高重大創傷的存活率，積極提升本縣到院前緊急救護環境。

雲林縣衛生局曾春美局長表示，雲林為全國人口老化問題第二嚴重地區，醫療院所偏遠，極需導入遠距醫療系統支持。目前雲林縣到院前緊急救護系統在衛生局、消防局與台大雲林分院等在地醫院與中華電信的緊密合作下，不斷精進，許多規劃與執行都已經逐漸成熟，對於新技術的引進也有許多經驗，提升醫療服務品質。

遠距醫療中心張善涵主任指出，5G-RESCUE無牆化的遠距醫療照護新模式「行動急診室」，旨在藉由救護車與緊急救護員身上配置之生命徵象監測儀、手持式超音波、鏡架視攝影機、加密通訊平台(QOCAamb)，病患之即時生命徵象、心電圖、腹腔臟器影像，以及肢體動作可以立即上傳並藉由平台上之專科醫師立刻判讀，協助指導緊急救護院後送之醫院層級以及相關處置建議，並可提早通知院內相關團隊啟動，如心導管室、中風取栓團隊、檢驗科大量輸血備品等。經統計已可大幅減低不必要之轉送途徑並降低費用與二氧化碳排放量，並成功縮短病患後續就醫流程。

馬惠明院長指出，台大雲林分院與縣內消防及衛生單位密切合作，更運用智慧醫療照護科技完善ESG企業社會責任，並陸續推動創新的救援方案，包含啟動雲端生命徵象監測，搭配各項創傷等急救技術運用，正因為大家的齊心協力，形成綿密的區域聯防合作模式，已有許多民眾受益，努力挽回更多因嚴重創傷而破碎的家庭，大大地提升緊急救護量能，共創生命守護網。

▲無線可攜式超音波儀器引進後，透過醫生協助高級救護技術員判讀，依病人傷情與迫切性，轉送往適當的醫院，讓接收醫院提前啟動創傷小組或其他因應措施的準備。（圖／記者蔡佩旻翻攝）