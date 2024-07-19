嘉義觀光工廠AI結合5G科技　打造全新觀光體驗

▲▼ 嘉義觀光工廠大升級，將AI與5G科技創造結合全新觀光體驗 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府與數位發展部數位產業署合作推出「地方文化特色整合 5G 應用與落地計畫」，舉辦「5G計畫—觀光工廠AI PLUS聯合導入推動記者會」，縣長翁章梁，數發部數產署長呂正華、佐登妮絲集團副董事長陳政治等人出席。由嘉義縣文化觀光局宣布方舟智慧與文化科技創新基地整合 15 家觀光工廠，打造智慧導覽平台，透過 AI 體驗與 5G 互動擴大消費巿場。

5G應用計劃搭上智慧觀光熱潮，15家觀光工廠導入 AI 智慧導覽機器人、光雕互動、AI 隨身導覽、360環景拍攝、元宇宙觀光地圖，藉由AI 科技瞄準海外及年輕世代觀光客。

民眾可藉由導覽機器人了解各工廠背景與特色；AI 隨身導覽提供遊客智慧導覽體驗與多國語言支援，提供消費者創新 5G 體驗，也創造友善國際觀光環境。

佐登妮絲副董事長陳政治表示，方舟智慧為佐登妮絲城堡打造光雕體驗館，民眾可在體驗館繪畫，經由投影技術讓平面圖案躍上光雕繪畫牆，讓民眾親自體驗創新互動光雕。

翁章梁說，15家觀光工廠正式提供AI導覽服務，即日起就可在各觀光工廠體驗5G服務，非常歡迎家長帶著孩子前來遊玩，孩子近距離接觸數位科技之餘，也能了解各工廠的背景文化，現在只要前往觀光工廠就能集章，完成集章的前100名民眾可獲得豐富大禮包。

文觀局指出，15 家觀光工廠包括佐登妮絲城堡、品皇咖啡、老楊方城市、梅問屋梅子元氣館、 卡羅爾銅管、 民雄金桔、余順豐花生、 果然茶香、 欣欣水泥、旺萊山、嘉義酒廠、冷研碳索館、月桃故事館、丸聚星球、蓋婭莊園。

為爭取暑期觀光商機，15 家工廠也聯合推出贈送大禮包活動，民眾只要前往任意8家合作工廠旅遊，並在手機完成登錄與集章，集滿8個章即可獲得大禮包，限量100份，送完為止。