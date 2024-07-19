　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義觀光工廠AI結合5G科技　打造全新觀光體驗

▲▼ 嘉義觀光工廠大升級！AI與5G科技創造全新觀光體驗 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義觀光工廠大升級，將AI與5G科技創造結合全新觀光體驗 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府與數位發展部數位產業署合作推出「地方文化特色整合 5G 應用與落地計畫」，舉辦「5G計畫—觀光工廠AI PLUS聯合導入推動記者會」，縣長翁章梁，數發部數產署長呂正華、佐登妮絲集團副董事長陳政治等人出席。由嘉義縣文化觀光局宣布方舟智慧與文化科技創新基地整合 15 家觀光工廠，打造智慧導覽平台，透過 AI 體驗與 5G 互動擴大消費巿場。

▲▼ 嘉義觀光工廠大升級！AI與5G科技創造全新觀光體驗 。（圖／嘉義縣政府提供）

5G應用計劃搭上智慧觀光熱潮，15家觀光工廠導入 AI 智慧導覽機器人、光雕互動、AI 隨身導覽、360環景拍攝、元宇宙觀光地圖，藉由AI 科技瞄準海外及年輕世代觀光客。

民眾可藉由導覽機器人了解各工廠背景與特色；AI 隨身導覽提供遊客智慧導覽體驗與多國語言支援，提供消費者創新 5G 體驗，也創造友善國際觀光環境。

▲▼ 嘉義觀光工廠大升級！AI與5G科技創造全新觀光體驗 。（圖／嘉義縣政府提供）

佐登妮絲副董事長陳政治表示，方舟智慧為佐登妮絲城堡打造光雕體驗館，民眾可在體驗館繪畫，經由投影技術讓平面圖案躍上光雕繪畫牆，讓民眾親自體驗創新互動光雕。

翁章梁說，15家觀光工廠正式提供AI導覽服務，即日起就可在各觀光工廠體驗5G服務，非常歡迎家長帶著孩子前來遊玩，孩子近距離接觸數位科技之餘，也能了解各工廠的背景文化，現在只要前往觀光工廠就能集章，完成集章的前100名民眾可獲得豐富大禮包。

▲▼ 嘉義觀光工廠大升級！AI與5G科技創造全新觀光體驗 。（圖／嘉義縣政府提供）

文觀局指出，15 家觀光工廠包括佐登妮絲城堡、品皇咖啡、老楊方城市、梅問屋梅子元氣館、 卡羅爾銅管、 民雄金桔、余順豐花生、 果然茶香、 欣欣水泥、旺萊山、嘉義酒廠、冷研碳索館、月桃故事館、丸聚星球、蓋婭莊園。

為爭取暑期觀光商機，15 家工廠也聯合推出贈送大禮包活動，民眾只要前往任意8家合作工廠旅遊，並在手機完成登錄與集章，集滿8個章即可獲得大禮包，限量100份，送完為止。

 
ET快訊
「半導體大佬」病逝！享壽64歲　公司證實了
快訊／涉創意私房　補習班負責人突墜樓身亡
引退17年！傳奇AV女優宣布復出　網驚：根本沒變
《女神降臨》美女作家來台　169cm老公：我何德何能
獨／台灣駭客發動毀滅攻擊！滅了創意私房　數位部挨轟無能
蝦皮網拍2個月賣4000萬！28歲男拒繳稅219萬　遭拘提管
快訊／國會改革法案暫時處分　總統府尊重：盼早日釐清爭議
獨／跑路還開「橘色藍寶堅尼」　角頭「炎仔」抓到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

熱危害預防及缺氧危險作業安全示範　蘇俊賓盼與中央攜手保障勞安

中正大學創業培育基地　連6年獲教育部計劃補助與肯定

男子心臟不適痛到昏厥　嘉義民雄警緊急開道助送醫

強化消防救災能力　南消2024年危險物品管理講習訓練

空地雜草長度超過60公分最高可罰6千　台東縣開罰4案

女子返家奔喪「身體不適陷昏迷」　家屬攔警車開道8分鐘送醫

南警新卸任局長、分局長及大隊長聯合交接　黃偉哲：讓市民有感

嘉義觀光工廠AI結合5G科技　打造全新觀光體驗

立委張嘉郡爭取3600萬經費　強韌雲林山線交通路網

護理師小夜下班途中遇車禍加入搶救　消防局長致意頒感謝狀　　

川普要台付保護費 矢板明夫：郭台銘害的｜20240718 ET午間新聞

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光　警通知到案說明

台東死亡車禍 重機視角

金馬影帝這樣玩「誰是臥底」！　吳慷仁模仿周杰倫笑翻全場

超商8＋9

台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒　消防增援中

23歲上兵返家路慘死！騎紅牌重機對撞貨車肢體分離　奪命畫面曝

女地勤扔行李箱「閃電6連摔」　國泰航空證實：已將員工調職

男躺超商冰櫃「安詳貌」　網友炸鍋：直接去太平間

起床發現手被胖喵壓住　狂喊走開虎斑全程無視

熱危害預防及缺氧危險作業安全示範　蘇俊賓盼與中央攜手保障勞安

中正大學創業培育基地　連6年獲教育部計劃補助與肯定

男子心臟不適痛到昏厥　嘉義民雄警緊急開道助送醫

強化消防救災能力　南消2024年危險物品管理講習訓練

空地雜草長度超過60公分最高可罰6千　台東縣開罰4案

女子返家奔喪「身體不適陷昏迷」　家屬攔警車開道8分鐘送醫

南警新卸任局長、分局長及大隊長聯合交接　黃偉哲：讓市民有感

嘉義觀光工廠AI結合5G科技　打造全新觀光體驗

立委張嘉郡爭取3600萬經費　強韌雲林山線交通路網

護理師小夜下班途中遇車禍加入搶救　消防局長致意頒感謝狀　　

熱危害預防及缺氧危險作業安全示範　蘇俊賓盼與中央攜手保障勞安

川普「三戰邊緣」說　網友：一切都可以交易的商人！

中正大學創業培育基地　連6年獲教育部計劃補助與肯定

男子心臟不適痛到昏厥　嘉義民雄警緊急開道助送醫

暗殺川普槍手已「追蹤共和黨行程」數月　手機存有多位高官照片

男友年薪百萬擁40坪北市房　她2原因「狂嫌沒未來」！全場翻白眼

特拉維夫遭無人機攻擊　爆炸釀1死4傷！葉門反抗軍聲稱負責

哪家手搖飲「是心中第一名？」　網推薦這1家：粉粿好吃

快訊／中和某補習班負責人「涉創意私房」！遭檢約談　今墜樓身亡

八點檔女星收警告：要輪X妳！　演傲嬌千金遭威脅「滾出台灣」嚇壞

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

地方熱門新聞

來桃園平鎮玩義勇祭　吃客家菜還可抽獎

台南北門區三寮灣「三安宮」舉辦林府相公聖誕廟會

李啟維：重視原生物種活化自然生態

南投警銀超商LINE平台5至6月協力阻詐逾2517萬

七彩腦髓舍利+233米金剛經　金門展出

桃園組脫單助攻隊　8場未婚聯誼即起報名

86歲老翁從嘉義到新社迷途百公里自摔

南投市三和游泳池驚現露鳥俠猥褻男童

桃園首座新創加速器「桃園天際線」　啟動

男肝癌過世　枋寮警+善心人士出手協助

台南確診1例肉毒桿菌中毒

顏正國現身雲林二監演講　大方分享自身青春與覺醒

竹北工地坍塌　鄰近路面整片不見

竹市金山面公園開工　提供市民休憩空間

更多熱門

相關新聞

台灣人才缺口上看35萬　國發會：目標引進12萬國際專業人才

台灣人才缺口上看35萬　國發會：目標引進12萬國際專業人才

行政院「經濟發展委員會」今（18）日舉行首次會議，國發會主委劉鏡清說明，「大投資台灣架構」主要有4大投資，包括資金、產業、人才、社會，最重要的是要均衡台灣，其中人才需求壓力很大，到2028年前缺口會達35萬，因此要想辦法吸引優秀人才，包括修法放寬取得永久居留權的機會、吸引「數位牧民」留在台灣等，目標2028年前增加12萬國際專業人才。

金融時報：台灣是「富裕之島」

金融時報：台灣是「富裕之島」

藍海策略觀點看AI　找出未來更多可能性

藍海策略觀點看AI　找出未來更多可能性

人類智商　果真一代不如一代？

人類智商　果真一代不如一代？

載板3雄AI展望不同調！外資曝欣興成大贏家　景碩市占擴大

載板3雄AI展望不同調！外資曝欣興成大贏家　景碩市占擴大

關鍵字：

嘉義觀光工廠AI5G科技

讀者迴響

熱門新聞

川普喊「衝突陰影籠罩台灣」　三戰瀕臨爆發

蘿拉惡行全公開！耶嫩不忍全說了

豐采520一坪60萬！卓冠廷曝地下室照：H型鋼彎了

即／YTR型男機長涉強制性交　前女友提告

北韓5女高中生「看韓劇」被判無期徒刑！

Jessi舞台走光露點　大螢幕全轉播嚇到爆粗

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」

大S具俊曄帶子女去遊樂園　素顏照曝光

凌晨5點報案「家裡全是飛蟲」　警秒懂！急召救護車救援

即／北市信義區工人整地…「一顆頭顱」突滾出！

快訊／「華夫人」鄭佩佩驚傳逝世！　享壽78歲

信義區驚見頭顱！警方垃圾堆中「再找到腿骨」

北區50嵐「超頂2飲品要下架了！」一票人崩潰

紅牌重機視角曝！23歲軍人時速183撞大貨車亡

爸癌末、媽長腫瘤！17歲女高中生苦撐求助

更多

最夯影音

更多

川普要台付保護費 矢板明夫：郭台銘害的｜20240718 ET午間新聞

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光　警通知到案說明

台東死亡車禍 重機視角

金馬影帝這樣玩「誰是臥底」！　吳慷仁模仿周杰倫笑翻全場

超商8＋9

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面