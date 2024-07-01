9國官員攜手強化「民力訓練」　美日澳台入列

▲美國在台協會。（資料照／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國在台協會今（1日）發布新聞稿表示，6月25至27日，美國在台協會、台灣外交部、日本台灣交流協會和澳洲辦事處，偕同加拿大駐台北貿易辦事處、荷蘭在台辦事處和台灣內政部警政署，共同主辦了全球合作暨訓練架構「民力訓練精進與強化」國際研習營。

美國在台協會表示，在當前自然災害與氣候變遷的威脅下，強化「全體社會」（whole-of-society）韌性與緊急應變能力已是日益重要的關鍵議題。

美國在台協會指出，本次研習營就此議題的許多面向，促使各經濟體與夥伴分享彼此的最佳實務經驗，交流範圍涵蓋課程的設計與運用；警報發放系統的運用；疏散避難設施的規劃與管理；以及如何運用民間NGO協力機制等等。整體而言，本次研習營改善並促進了世界各地民力訓練課程與師資之間的交流。

美台在台協會說明，這場為期3天的GCTF研習營在台北舉行，使來自美國、日本、澳洲、加拿大、荷蘭、芬蘭、波蘭、挪威和台灣的官員、專家、學者、公民社會專家和非營利組織代表得以齊聚一堂，分享彼此的最佳實務經驗。

此外，美國在台協會補充，研習營結束後，受邀與會者還參訪了內政部警政署民力任務隊北區訓練中心及台北捷運民防避難疏散空間，亦藉此展示台灣先進的緊急救護訓練課程，確保其能有效應對各種緊急狀況。本次研習營共有260人參加，其中包括來自27個國家的43名與會者跨境參與。

「全球合作暨訓練架構」（GCTF）是由美國在台協會、台灣外交部、日本台灣交流協會，以及澳洲辦事處共同主持的能力建構平台，旨在協助台灣分享其專業知識和技能以解決全球關注的問題。