氣爆10年！陳其邁深夜貼文：我們是團結高雄人...上萬網友共鳴

▲陳其邁到八一氣爆公園獻花致意 。（圖／翻攝臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市在10年前發生八一氣爆事件，就在今年8月1日前夕，市長陳其邁默默的在臉書發文，「我們是團結的高雄人，我們會和這座城市一起，堅強地走下去」。這篇文章發出之後，網友給予支持破萬點閱肯定，還有人叫陳其邁「鋼鐵人市長加油」。

接近1日凌晨時，陳其邁在臉書發文，「十年前的今晚，高雄市民經歷了一場劫難，巨大的爆響、噴出的水溝蓋、停駛的車輛，這些場景時至今日仍然深深印在每個人的腦海中。然而十年後的今晚，高雄市民並未忘記這個教訓，反而更加珍視安全，並以此為鑑，更加努力地保護這座城市。」

剛剛歷經凱米颱台帶來的豪大雨量，讓陳其邁更有感觸，認為上週高雄市面臨了超越過往颱風所帶來的極端雨量，但市民並未因此而氣餒，反而以團結的力量，共同面對並復原。這個城市也不忘記十年前氣爆的慘痛教訓，每年的這個時候，市民都會以一束鮮花、一盞燭光和一份心意，共度這個深深烙印在每個高雄人心中的夜晚。

為了防止類似的悲劇再次發生，陳其邁強調高雄市府成立了「管線安全辦公室」，全年無休、全天候監控管線運作狀況，並建立跨局處與企業單位的即時通報系統。一旦有可疑狀況，專業的消防和環保單位會立即出動，掌握現場情形。此外，市府還結合AI科技，推動「智慧石化」管理機制，建立「3D管線路徑數據圖資系統」，以提升偵測、應變及決策的效率。

未來，高雄市府也逐步推動石化產業與石化管線的遷移及減少，預計將減少工業管線長度111公里，管線行經之里減少82個。同時，由氣爆受害者及家屬、律師、會計師、市府代表共同組成的委員會也仍在運作中，以確保受災民眾的權益。最後他感性的說：「面對挫折與傷痕，高雄市民仍然堅韌不屈，這就是屬於高雄的精神，我們相信，高雄市民將會和這座城市一起，堅強地走下去。」