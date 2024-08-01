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18歲高中生腰酸背痛　忘喝水又憋尿…體內2顆石頭害慘他

▲喝水,水。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲水喝得少又常憋尿，容易誘發尿路結石。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名18歲周姓男高中生，年紀輕輕就腰痠背痛，經就醫後，發現左側腎臟、右側輸尿管都有0.6公分左右的結石，導致腎積水引起酸痛。經詢問，原來是高中生家裡經營餐飲店，他幫忙父母做生意，一忙起來就會忘記喝水、上廁所，一家都有尿結石就醫史。醫師表示，夏季尿結石患者數是冬天的5倍，建議不要吃重鹹、多補充水分。

周姓高中生因腰背痠痛先到骨科診所就醫，在醫師建議下，轉而到阮綜合醫院泌尿科主任蔡秉儒的門診求治，經腎臟超音波及電腦斷層檢查顯示，高中生的左側腎臟有一顆0.6公分的結石，右側輸尿管也有一顆0.55 公分的結石，正由於這顆輸尿管結石造成右側輸尿管阻塞導致右腎積水，而引起腰酸背痛。

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▲高中生的左側腎臟有一顆0.6公分的結石。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高中生的左側腎臟有一顆0.6公分的結石。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲右側輸尿管也有一顆0.55 公分的結石。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲右側輸尿管也有一顆0.55 公分的結石。（圖／記者許宥孺翻攝）

周姓高中生表示，因家裡經營自助餐便當店，從小和哥哥一起幫忙父母做生意，用餐前後時間總是最忙碌的，忘記喝水，憋尿也是常有的事。爸爸50歲已經有3次尿路結石就醫史，哥哥也曾在當兵期間因尿道結石就醫。

蔡秉儒醫師指出，臨床上，尿路結石的患者年齡通常是30到50歲，發生在20歲以下的極少數，父母親曾患有結石者，子女罹患尿路結石的機率很高。尤其夏季結石發作的患者人數是冬季的3到5倍，研判周姓高中生這次的結石，應該是夏季流汗多，水喝得少又常憋尿，進而誘發尿路結石的遺傳體質所造成。

蔡秉儒表示，通常腎結石不會造成泌尿道的阻塞，不會有症狀。但是如果腎結石不幸掉下來，掉落到輸尿管造成阻塞時，就會造成腰痛的情形。

▲阮綜合醫院泌尿科主任蔡秉儒。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲阮綜合醫院泌尿科主任蔡秉儒。（圖／記者許宥孺翻攝）

蔡秉儒指出，輸尿管結石阻塞的三大症狀就是腰痛、血尿、發燒甚至會有噁心嘔吐的情形。小於0.5公分的小結石，在大量飲水、運動下約有70%高機率可以自行排出體外，但是排出的速度及時間卻不可預期，運氣好的，幾天內可排出，運氣不好的幾週後還是排不出來。

蔡秉儒說明，在醫師指示下，服用利尿劑、解痙攣藥物或治療攝護腺肥大的藥物也都可以促進石頭排出，增加成功的機會。但是大於0.5公分的結石常常會卡住輸尿管，除了頻尿、尿急，更有腰痛或背痛，帶狀腹痛或放射性會陰部恥骨疼痛。若伴隨發燒、發冷、噁心嘔吐的症狀，有可能是腎功能受損、尿毒症或敗血性休克，不及時治療會有生命危險。

蔡秉儒提醒，一般民眾或是拿掉結石後的患者，最重要的還是要多喝水，不要常喝飲料，更不要吃太鹹、含鈉量高的食物，避免補充過量的鈣或維生素Ｃ、維生素D，並盡量少食用過多草酸的食物，例如：巧克力、堅果、濃茶、啤酒，以免形成結石或再復發結石。

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